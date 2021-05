Les jobs d’été, quasi tout le monde y passe un jour !

On pense tout de suite à des boulots comme caissier(è)r(e), animateur(trice), mono de colo, mise en rayon, ramassage de fruits…

Mais what about le Tour de France ? Un des trois événements sportifs les plus suivis au monde ?

Travailler sur la caravane du Tour de France, un job d’été sous-coté

Et oui, le Tour de France mobilise énormément de monde le temps des 3 semaines de la grande boucle (ça peut aussi se compter en mois si tu passes côté organisation).

Laisse-moi te présenter des jobs très cool et susceptibles d’être parfaits pour toi !

Pour cette édition, j’ai eu la chance d’être invitée par Leclerc, le sponsor officiel du maillot à pois sur ce Tour. Tu peux aller découvrir ma folle journée sur la route du Tour dans le vlog de la semaine dernière.

J’ai pu vivre l’étape de l’intérieur en la passant à bord d’un des chars Leclerc (un panier de courses géant qui roule) sur les 200 km qui séparent le Pont du Gard de la ville de Gap.

La Caravane du Tour, c’est ce convoi festif où les marques distribuent des goodies aux personnes attendant les coureurs sur le côté de la route.

Je suis arrivée à Nîmes mardi soir pour embarquer à bord d’un char mercredi matin et parcours 200km en 6h jusqu’à l’arrivée à Gap.

Une fois passer le côté poilant de se balader dans un panier géant et de faire coucou à tout le monde comme la Queen d’Angleterre, j’ai pu profiter d’un point de vue unique sur les paysages de notre hexagone.

Ça a été le road-trip le plus éblouissant de ma vie : perchée à 2 m du sol, sous le soleil, avec une vision à 360° sur les champs de lavande et leur odeur chatouillant mes narines.

J’ai aussi été très émue de voir à quel point cet événement est fédérateur.

Du kilomètre 0 à la ligne d’arrivée, il y a eu des personnes de tous âges, toutes différentes, des sourires, des bisous volants d’enfants, des rires et des gens zinzins déguisés en cochons, singes ou autres joyeuseries.

Le tout encadré par une équipe ultra soudée !

Il y a plein de gens d’horizons complètement différents avec des motivations complètement différentes qui font des jobs complètement différents mais complémentaires et nécessaires !

J’ai profité de cette journée en immersion pour échanger avec les meufs qui font la caravane du Tour pour mieux comprendre leur travail !

Organisation, animation, hôtesses, conducteur(trice), manutention, départ du Tour, arrivée….

Il y a de grandes chances que tu trouves ton bonheur en profitant d’une vraie expérience dans les événements sportifs !

Travailler sur la caravane du Tour pour l’ambiance

Camille fout l’ambiance

Camille est animatrice, elle est postée en haut du char et parle au micro. Sa mission ? Saluer le public et mettre l’ambiance.

Elle est garante de la bonne humeur sur le trajet du convoi tout en véhiculant un message positif sur la marque.

“Pour être animatrice sur le Tour de France, il faut avoir beaucoup d’énergie, savoir gérer sa fatigue et son sommeil. C’est un travail assez physique”.

Le reste du temps, Camille est comédienne et mime.

C’est sa première expérience sur le Tour de France. Elle a découvert cette option par une amie et s’est retrouvée un peu par hasard au casting.

C’est très différent de son travail mais elle est agréablement surprise par la découverte.

« C’est électrisant et agréable d’avoir le smile tous les jours. Il n’y a pas de routine, je me réinvente tous les jours”.

Le vrai plus selon Camille, c’est le côté colonie de vacances avec ses collègues. L’ambiance est folle pendant trois semaines.

Travailler sur la caravane du Tour pour l’expérience humaine forte

Morgane rince les foules

Morgane, étudiante en master de commerce est Hôtesse distributrice sur le toit d’une voiture. C’est son deuxième Tour mais le premier en caravane. L’année précédente, elle avait travaillé sur le village départ. Elle était donc postée à un point fixe.

Morgane est une bourlingueuse, deux jours avant le début du Tour, elle était encore en Indonésie pour ses études.

Pour elle aussi, c’est un travail physique mais la vue imprenable sur les paysages le lui fait vite oublier.

Sur chaque étape, elle distribue les cadeaux de la marque au public à bord d’un char. Pour être distributrice, il ne faut pas avoir le vertige !

Interagir avec le public lui donne l’impression d’être « la super-héroïne de son char » :

« C’est magique de voir les gens nous attendre des heures sur le bord de la route. On peut pas être lassé de ça ! »

Morgane confirme elle aussi que l’équipe est géniale et que c’est un job où il faut aimer la vie en communauté.

Si tu veux vivre un mois unique avec des personnesde tous âges qui viennent de partout, travailler sur le Tour est une vraie option pour toi !

Travailler sur la caravane du Tour pour concrétiser tes études

Camille vit sa passion

Camille était étudiante et vient de finir ses études en management du sport.

Elle voudrait travailler dans l’organisation sportive. C’est sa 4ème année sur le Tour de France en tant qu’hôtesse/caravanière. Dans le cadre de ces études, elle a aussi eu l’opportunité de faire un stage sur le Tour de France côté organisation.

Elle a donc pu profiter de ses études pour allier son domaine d’expertise à sa passion pour la Grande Boucle. Elle m’a confié qu’il avait été très satisfaisant pour elle de pouvoir assister à la concrétisation de plusieurs mois de boulot.

D’après Camille, le grand avantage de bosser sur le Tour de France est de pouvoir profiter d’une expérience humaine très cadrée.

Pour candidater, c’est par où ?

Tu te sens prête pour partir 3 semaines en itinérance à travers la France ?

Je sais que ces portraits vont donner envie à plusieurs d’entre vous de postuler pour l’été prochain alors voilà comment candidater !

Pour candidater Postule dès la rentrée (CV + lettre de motivation) à envoyer auprès des différentes agences événementielles du Tour de France. Celle de Leclerc s’appelle Ideactif. Le recrutement débute dès décembre et les candidatures sont à adresser à [email protected]. Le salaire varie selon le poste et les responsabilités. Pendant 3 semaines, tout est pris en charge : logement, restauration et habillement.

