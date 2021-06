Des petits jobs, j’en ai fait pas mal :

caissière chez Carrefour pendant presque un an pour financer mon année d’études à l’étranger ;

vendeuse de costumes 3 pièces ;

inventorier des magasins ;

garder des enfants pendant un mariage ;

commis de cuisine ;

hôtesse de bar/resto ;

et même peintre en bâtiment (deux semaines mais ça compte wesh !)

Mais, le job qui m’a le plus plu, c’est celui de l’été dernier quand j’ai été animatrice dans un camping sur l’Île de Ré.

Mon job d’été dans un camping de l’Île de Ré

Alors, avant que je t’explique tout ça, oublie tous ces clichés sur le camping.

Le camping n’implique pas forcément du Patrick Sébastien, des moule-bites ou des soirées mousse, et encore moins dans mon camping 13 étoiles de l’Île de Ré.

Ayant le BAFA et cherchant un job pour la saison, travailler dans un camping me paraissait la meilleure option pour allier money money et été au soleil.



Money + été be like

J’ai commencé par chercher un poste sur Internet, j’ai envoyé quelques CV et j’ai rapidement eu des entretiens téléphoniques.

Il est plutôt facile de trouver un job de saisonnière dans un camping, il n’y a pas forcément besoin de beaucoup de qualifications ou d’expériences, c’est avant tout une histoire de feeling et de personnalité.

Petit conseil : il faut t’y prendre le plus tôt possible !

Pour être animatrice, il ne faut pas forcément être le parfait troubadour des campings, qui chante, danse et débite des blagues de 10 à 23 heures non-stop.

Avoir différents profils dans une équipe est primordial. Certes, certains vacanciers adorent les personnalités exubérantes et vivaces, mais d’autres préfèreront se retrouver face à quelqu’un de plus posé, de plus calme…

Il y a autant de profils d’animateurs que de types de clients, et leurs attentes sont variées.

Mon job d’animatrice de camping avec des enfants

Moi, j’étais animatrice dans le club enfant, je m’occupais de mômes entre 4 et 10 ans quelques heures par jour.

Le reste du temps, j’étais appelée à droite à gauche pour préparer des activités, faire des jeux pour l’apéro, animer des soirées, des sorties… Qu’importe ton poste, les journées ne se ressembleront pas et tu auras l’occasion de toucher à tout.

Une journée type en pleine saison ressemblait à ça pour moi :

10h : Accueil des enfants, inscriptions puis jeux et activités jusqu’à midi.

De 12h à 15h : chill

de 15h à 16h : rebelote avec les enfants, parfois tu as aussi des journées entières pour partir à l’aventure.

17h : l’heure tant attendue des mini discos, tu danses les meilleures/pires chorés pour ambiancer petits et grands. C’était hyper fun, et je connais maintenant approximativement 9790 chorégraphies en tous genres.

Après, selon le planning et les rotations, tu pourras être en charge d’animer des jeux pour l’apéro, des quiz, des soirées ou encore des spectacles.

Je travaillais du dimanche aprem (pour accueillir les nouveaux vacanciers) jusqu’au vendredi soir (après notre spectacle hebdomadaire).

Le volume horaire était assez conséquent : tu travailleras plus que 35 heures par semaine, mais je peux te promettre que tu vas kiffer !



Toi et ton équipe en pool party cet été

Ce qui était cool c’est que j’avais pas mal de trous à droite à gauche, j’en profitais pour aller me promener, aller à la plage…

Ce que m’a apporté mon boulot d’animatrice dans un camping

Être animatrice a été très formateur, j’ai pu toucher à plein de domaines différents (comme savoir installer une sono, gérer des micros, toucher à l’éclairage, préparer des spectacles de qualité, m’adapter à des publics variés, ajuster mes activités à différents handicaps, parler trois langues toute la journée…).

J’ai aussi pu déconstruire certains a priori que je pouvais avoir sur les animations de camping. On proposait autant de soirées énigmes, que d’initiations au yoga, de sorties nettoyage des plages…

Chaque expérience est unique et je suis bien consciente de la chance que j’ai eue d’être tombée sur Céline, la meilleure responsable d’animation, qui savait motiver, insuffler de la joie dans l’équipe, préserver et écouter ses animateurs comme personne.

Pourquoi je recommande de tester le job d’animatrice :

C’est parfait pour se lâcher, booster sa confiance en soi , devoir parler dans un micro devant 500 personnes ou danser dans un déguisement de banane sur scène, y a pas à dire, ça forge !

, devoir parler dans un micro devant 500 personnes ou danser dans un déguisement de banane sur scène, y a pas à dire, ça forge ! Ça permet aussi de développer sa créativité : inventer des jeux, des activités, créer des costumes et spectacles pour enfants…

: inventer des jeux, des activités, créer des costumes et spectacles pour enfants… Pour la cohésion : l’équipe, c’est la famille, le sang de la veine, on travaille ensemble, mange ensemble, vit ensemble dans le camp saisonnier. Si tu tentes l’expérience, tu pleureras toutes les larmes de ton corps en les quittant à la fin de l’été ?

Fais ce test pour savoir si le job d’animatrice de camping est fait pour toi !

Pour conclure et t’aider à y voir plus clair, attrape une feuille et un crayon, je te propose un petit jeu !

(T’as vu, je suis tellement une bonne animatrice que même dans un article je te propose un jeu).

Au niveau du relationnel, je suis plutôt :

*)Très ouverte, j’adore découvrir de nouvelles personnes et j’ai le contact facile.

*)Timide mais j’ai envie de prendre confiance en moi.

#)Je n’ai pas forcément envie de passer mes journées en compagnie d’autres humains.

Pour toi, avoir un bon rythme de sommeil c’est :

*) Je sais m’adapter, compenser mes heures de sommeil et les rattraper.

#) Primordial, j’ai besoin de mes 10 heures de sommeil sinon je suis une oursonne.

+) J’adore me lever à quatre heures du mat !

Danser, c’est :

+) Bof, je préfère les éclairs au chocolat.

*) Trop cool, j’adore me déhancher même si je ne suis pas forcément Beyoncé !

#) L’horreur absolue pour moi.

Un maximum de *) : bravo, tu as trouvé un job d’été parfait pour toi.

Un maximum de #) : tu devrais t’abstenir, il y a surement d’autres jobs qui t’iraient beaucoup mieux.

Un maximum de +) : tu veux clairement devenir boulangère-pâtissière ! Le levain n’a qu’à bien se tenir !

Bien sûr, chaque poste, chaque camping et chaque responsable d’animation rend l’expérience différente !

Si tu penses vouloir le faire, go for it, renseigne-toi, pose des questions au recruteur sur le rythme de travail, et lance-toi !

Prête à passer le meilleur été de ta vie ?

Je te laisse, ça m’a rendue nostalgique tout ça, je vais pratiquer ma danse de Ponga le pingouin Judoka au milieu de la rédac.

