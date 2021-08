JO 2021 : ils resteront gravés !

On se souviendra des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ! Réalisés dans des conditions particulières à cause de la pandémie, les JO ont été à l’image des changements que nous vivons depuis plus d’un an. La liberté d’expression s’invite désormais dans le sport et qu’on se le dise : C’EST PAS TROP TÔT ! 🙌 👏