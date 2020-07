CONCOURS : derniers jours pour gagner des confitures Bonne Maman !

En partenariat avec Bonne Maman (notre Manifeste)

Hé coucou toi,

La semaine débute avec une excellente nouvelle : je vais te faire gagner des trucs à manger !

Chez madmoiZelle, on a-d-o-r-e manger et boire. Même si les teams sucré et salé se tirent la bourre à longueur de temps, cette chose universelle qu’est la gourmandise nous unit toutes.

Bonne Maman dévoile une nouvelle gamme de confitures

La confiture, c’est un de mes kinks. Quand j’étais petite, ma mère faisait passer toutes les framboises du jardin dans des pots qui nous tenaient toute l’année.

Mais quand on vit dans une grande ville, pas évident de faire de la confiture maison… C’est donc avec joie que je me rabats sur les confitures de Bonne Maman (celle à la rhubarbe = amour pour toujours).

Depuis quelques jours, la famille Bonne Maman s’est élargie avec une nouvelle gamme qui viendra satisfaire tes envies de nature, exclusivement disponible sur son e-shop.

Tu pourras désormais glisser dans ton panier virtuel de la confiture aux inspirations d’infusion, comme fraise & verveine, pêche & menthe ou fraise, framboise & fleur de sureau !

Passe commande dès maintenant sur le site de Bonne Maman, tu trouveras ton bonheur entre petits pots à prix doux (5,50 €) et différents coffrets à offrir (dès 13 €).

Jeu-concours : gagne des lots Bonne Maman

Ça t’a mis l’eau à la bouche ? C’est pas fini.

Quand l’équipe de Bonne Maman m’a proposé un jeu concours sur madmoiZelle avec des lots à gagner, j’ai immédiatement pensé que ça ferait le bonheur de tes papilles !

Du lundi 1er au dimanche 14 juillet, il te suffit de renseigner ton mail et de gratter le ticket pour découvrir si tu as remporté un des lots Bonne Maman.

Comme je suis assez mauvaise perdante, j’ai mis en place une surprise en lien avec la box madmoiZelle si malgré ta chance légendaire, tu ne gagnes pas un des lots Bonne Maman. C’est cadeau.

Et si t’aimes autant que moi les tartines, je ne peux que t’aviser de commander la box madmoiZelle de juillet Green Escape qui devrait satisfaire tes envies sucrées !