Japan Expo, c’est un très chouette rendez-vous pour qui aime les anime, les manga, les jeux vidéo, et ce qu’on regroupe plus largement sous le terme fourre-tout de « culture geek ».

Mais quand on est comme moi une petite personne introvertie d’1m58 qui supporte mal la foule, Japan Expo, ça peut être intimidant !

Vivre Japan Expo sans être à Japan Expo

En 2019, Japan Expo, c’était du 4 au 7 juillet. Et si tu y étais, tu as été noyée dans un océan de goodies, de produits dérivés, de costumes et de figurines qui donnent envie !

Chaque année, la Fnac met en place un stand spécial à Japan Expo. Pour la première fois, la sélection n’est pas dispo qu’au salon : elle l’est aussi en ligne !

Je t’ai donc choisi quelques goodies, mangas et autres objets de déco à acheter pour faire durer l’expérience Japan Expo depuis le confort de ta chambre.

Les mangas à découvrir

Ariadne, L’Empire céleste, un manga onirique

Voici la description qui a achevé de me faire craquer pour Ariadne, L’Empire céleste :

« Norihiro Yagi avait déjà fait preuve de son talent pour créer un univers fantastique très riche, peuplé de monstres et de chimères dans Claymore. Château dans le ciel, animaux fantastiques, technologie ancestrale perdue, guerriers surpuissants, vous découvrirez un monde passionnant au fil des aventures de Lacile et Leana. De magnifiques scènes de combat viennent en outre ponctuer ce récit riche en rebondissements. Si vous aimez le shōnen et la fantasy, ce manga est pour vous ! »

Goblin Slayer: Year One, un manga sombre

Voici le préquel de Goblin Slayer, qui explique comment un jeune garçon est devenu le Crève-Gobelins de la série originelle.

Je préfère te prévenir, cette saga a une sacrée réputation car elle contient beaucoup de violence, mais si ça ne te dérange pas, tu y trouveras ta dose d’aventures et de dark fantasy !

Fairy Tail: La grande aventure de Happy, le manga feel-good

Je le dis sans fard, Fairy Tail est l’un de mes mangas (et animes) préférés. Cette saga a le don de m’apaiser, de me mettre de bonne humeur et de me donner envie de devenir aventurière.

Alors un spin-off centré sur Happy, le chat qui vole et aime le poisson, je signe DIRECT !

La papeterie Japan Expo

L’agenda Fairy Tail 2019-2020

Est-ce que c’est vraiment utile d’être adulte si c’est pour ne plus avoir le droit à un agenda manga ? Je ne pense pas.

Est-ce qu’être adulte, c’est aussi décider qu’on fait ce qu’on veut, y compris utiliser un agenda manga ? Je pense que oui.

Conclusion : watch me acquérir cet agenda Fairy Tail.

Le guide pour apprendre à faire des dessins kawaii

Ce petit guide de dessins kawaii (mignons) est censé être pour les enfants.

Mais il n’y a pas que les enfants qui ont droit à des cactus gentils et à des cupcakes jolis, merde alors ! Toi aussi, tu mérites cette dose de mignonnerie dans ta vie !

Les goodies déco Japan Expo

La tirelire Tortue Géniale

Pourquoi confier son argent à un cochon quand on peut le confier à Tortue géniale ? (Il y a une blague dans cette phrase, j’espère que tu l’as.)

La tirelire Chii

Mieux encore que Fairy Tail, il y a le manga Chii, une vie de chat, qui est PREMIER dans ma liste d’œuvres feel-good (ex-æquo avec Yotsuba) !

Ce petit matou devient une tirelire que je désire FORTEMENT installer dans ma bibliothèque. Cotisez-vous merci.

Et voilà douce lectrice, c’est la fin de ma sélection coups de cœur Fnac x Japan Expo ! Qu’est-ce qui t’a tapé dans l’œil ? Tu vas admirer le concours de cosplay cette année ?

