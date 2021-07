Attention, grande nouvelle dans le milieu de l’espionnage. Il se pourrait qu’à l’occasion de la sortie du 25ème opus de James Bond le MI6 ait recruté un nouvel agent 007… joué par une femme !

Différends artistiques qui ont poussé le réalisateur Danny Boyle à jeter l’éponge, ré-écriture du scénario, blessures et accidents retardant le tournage…

La réalisation du 25ème opus des aventures de James Bond est loin de ressembler à un long fleuve tranquille. Mais au milieu de toutes ces mésaventures, quelques belles nouvelles viennent réchauffer mon cœur.

Écoute plutôt ça : il se pourrait que « James Bond 25 » introduise une femme dans la peau de 007.

Lashana Lynch sera 007 dans « James Bond 25 »

Cela reste une rumeur, le studio ne s’étant pas encore exprimé officiellement sur le sujet, mais quelle belle rumeur !

Depuis des années, la question « le prochain 007 pourrait-il être une femme ? » plane au-dessus de la franchise et est alimentée par l’enthousiasme des fans.

Tout comme « le prochain 007 pourrait-il être joué par un homme noir ? » d’ailleurs (Idris Elba je crie ton nom).

Aujourd’hui, il se pourrait que la réponse soit « oui ».

Comme le rapporte le Dailymail, une source interne au prochain film révèle :

« Il y a une scène cruciale au début du film où M dit : — Entrez, 007. »

Au lieu du traditionnel agent britannique interprété par Daniel Craig, c’est Lashana Lynch qui s’avance dans la pièce.

Tu as récemment pu voir cette actrice à l’affiche de Captain Marvel, où elle interprétait la petite-amie l’amie proche de l’héroïne.

Dans ce « James Bond 25 », Lashana Lynch serait une 007 remplaçante, prenant le matricule de James tandis que celui-ci se paye des vacances à la Jamaïque.

Les deux agents seraient néanmoins amenés à se rencontrer, et à travailler ensemble.

Cela n’assure pas une femme 007 pour les prochains opus de la saga, mais c’est un sacré pas en avant !

« James Bond 25 » : des personnages féminins mieux écrits

Que cette rumeur se confirme ou non, il ne fait aucun doute que « James Bond 25 » compte changer la place faite aux femmes dans cette univers historiquement sexiste.

C’est en tout cas la volonté de Phoebe Waller-Bridge. La scénariste, actrice, productrice et réalisatrice à laquelle on doit Fleabag et Killing Eve a été appelée en renfort pour « polir » le scénario du nouveau James Bond.

Début juin, Allociné rapportait une interview de la talentueuse artiste :

« Il y a eu énormément de discussions sur la pertinence ou non [de la franchise] aujourd’hui, notamment sur ce que James Bond incarne et la façon dont il traite les femmes. Ce sont des foutaises ! Je pense qu’il est absolument pertinent. La franchise doit simplement grandir. Elle doit évoluer et la chose la plus importante, c’est que le film traite correctement les personnages féminins. J’ai toujours pensé que le test pour moi, en tant qu’actrice, quoique j’écrive est : est ce que j’aimerai jouer ce rôle ? J’ai donc entrepris l’écriture avec cette pensée, je veux être sûre que lorsque Lashana [Lynch], Léa [Seydoux] et Ana [de Armas] liront ces pages, elles se disent « j’ai hâte de jouer ça ». Comme actrice, j’ai rarement ressenti cela dans ma carrière. Cela me procure tellement de joie de pouvoir apporter ça à une actrice. »

À elles deux, Phoebe Waller-Bridge et Lashana Lynch pourraient bien donner vie à mes rêves de petite fille en portant à l’écran des personnages féminins forts, et en permettant au numéro le plus famous du MI6 d’être endossé par une femme noire.

Il se pourrait même qu’elles ravivent mon intérêt et ma sympathie pour la franchise et pour le personnage de Bond.

Il faudra attendre le 8 avril 2020 pour en être convaincue !

