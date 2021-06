Billy Porter est un acteur et chanteur américain aussi reconnu pour son sens du style inégalable.

Ces derniers temps, il a décidé de porter des robes et il explique pourquoi il ne compte pas s’arrêter.

Billy Porter est la personne qui est venu aux Oscars avec une robe-costume, et au Met Gala vêtu comme déesse égyptienne.

Cette personne a zéro time pour les stéréotypes de genre et chacune de ses apparitions crée chez moi des glapissements ravis.

Il est récemment revenu sur sa façon controversée de se vêtir dans une interview.

