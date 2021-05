Qui est l’homme qui a inspiré le Mr Incognito de Google ?

Voici une question sans laquelle ton existence se déroulait jusqu’ici paisiblement.

Mais te voilà piquée dans ta curiosité, comme je l’ai été juste avant d’écrire cet article.

Tu ne peux désormais plus envisager l’avenir sans avoir une réponse à cette terrible interrogation : qui est le VRAI Mr Incognito ?

Pour toi comme pour moi, ce bonhomme chapeauté à binocles qui apparaît lorsque tu ouvres une page de navigation privée sur Google Chrome n’était personne.

Mais le logo serait bel et bien inspiré d’un personnage célèbre, et ce n’est pas forcément celui auquel Internet s’attendait.

D’après un twittos, il était temps de révéler au monde que Mr Incognito ne forme en fait qu’une seule et même personne avec Fernando Pessoa, le poète portugais du 20ème siècle.

I wonder if people know that Google's incognito logo refers to famous 20th century Portuguese poet and alcoholic Fernando Pessoa who wrote under 81 known heteronyms, each with a unique biography, temperament, philosophy, appearance, writing style, signature, and astrological map. pic.twitter.com/3zN5jrCR05

— NotRivalVoices (@nosilverv) November 11, 2019