Pourquoi est-ce tellement compliqué de trouver une idée de cadeau pour un père de famille ? Peut-être à cause de la socialisation genrée qui rend les hommes taiseux, peut-être parce que les produits « pour hommes » sentent trop fort le musc, nous ne saurions dire.

Nous ne sommes pas là pour répondre à cette question millénaire, mais pour pallier un problème bien plus urgent : on lui offre quoi, à Papa, cette année ?

Les idées de cadeaux pour pères gourmands

Difficile de se tromper lorsqu’on offre un cadeau comestible : pour peu qu’on sache un peu ce qu’apprécie le destinataire, il y a fort à parier que notre présent sera dévoré rapidement au lieu de finir oublié au fond d’un placard !

Voici donc quelques délices à boire, à manger, ou qui aideront votre daron à cuisiner.

1. Le kit pour faire pousser des pleurotes

C’est tout bête : la boîte est pleine de terreau et de mycélium, on pschitte et en quelques jours, hop, récolte de pleurotes.

On les coupe, on les rince, on les fout dans une poêle avec un peu de persil et d’ail, on les met dans des pâtes aux champignons, dans une omelette, bref on fait ce qu’on veut et la vie est belle.

2. Le kit pour fabriquer du beurre salé à la truffe

Avons-nous besoin d’en dire plus ? Non. Allez-vous garder ce cadeau au lieu de l’offrir à votre daron ? Probablement.

3. Un coffret de chocolats

Qui a dit que les hommes n’aimaient pas les sucreries ? Si votre daron est une fine bouche du cacao, ce coffret est pour lui !

4. De jolis infuseurs à thé

C’est joli comme tout, non, ce délicat pêcheur tout de blanc vêtu, tenant au bout de sa canne le sachet de thé que votre daron savourera avec plaisir ?

5. La guillotine à saucisson

C’est pratique, c’est plutôt joli, et petit bonus : la guerre entre les fans de tranches épaisses et les adeptes de tranches fines est enfin réglée, tout le monde fait comme il veut, la paix règne sur le monde.

6. Des sauces piquantes en forme de Stormtrooper

Red Hot Lava Flow, Jalapeño Hottie, Smokin’Hot Habañero et Heatwave Hottie, ce sont les noms évocateurs de ces sauces piquantes vendues dans des bouteilles inspirées par les Stormtroppers. Il faut avoir un daron courageux et fan de Star Wars sous la main !

Les idées de cadeaux mode pour pères stylés

Nous sommes dans le futur, Queer Eye est sur Netflix depuis des années, alors il est temps de sortir de l’éternel triptyque « écharpe grise — gants — boutons de manchette » et de mettre un peu de fun dans la mode masculine. En commençant par les fringues de votre daron !

7. Des chaussettes bleu-blanc-rouge

S’il a encore les yeux qui brillent en parlant de « nos deux étoiles » comme s’il avait lui-même marqué contre la Belgique, n’allez pas plus loin : le cadeau de votre papa est là.

8. Un sac à dos de randonnée

Avec sa contenance de 16L et ses jolies couleurs automnales (il existe aussi en jaune tournesol), ce sac à dos sera parfait le temps d’une randonnée père-fille ou père-fils à la recherche de savoureux champignons !

9. Un boxer qui rend honneur à la région de votre daron

Dans la vie, on croit parfois avoir tout vu, et puis on découvre qu’on a encore en soi la capacité de s’émerveiller — devant le sourire d’un bébé, devant les coussinets d’un chaton, ou devant les éditions régionales de Pullin, célèbre marque de mode masculine qui propose des sous-vêtements de qualité.

Hossegor, Saint-Tropez, Bordeaux, Arcachon, La Baule… plusieurs villes côtières françaises sont à l’honneur dans cette collection qui ravira un papa chauvin !

10. Un t-shirt brodé personnalisé

Chez Monsieur t-shirt, vous pouvez choisir un t-shirt déjà brodé ou, pour quelques euros de plus, personnaliser le vôtre en choisissant parmi une centaine de pictogrammes et en y ajoutant la phrase de votre choix ! Comme quoi, c’est pas toujours difficile de faire un cadeau vraiment unique.

11. Une paire de sneakers colorées

Votre père est peut-être un poil frileux pour les Van’s à motifs flammes façon Buffalo, mais côté baskets et sneakers, vous avez l’embarras du choix pour trouver une paire qui lui plaira !

Ici, nous avons choisi ces jolies Adidas hautes, au profil vintage, d’un beau bleu éclatant, qui sont actuellement en promo à -56%.

Les idées cadeaux beauté pour pères coquets

Rangez donc cette énième crème de jour qui risque d’encombrer votre maman et penchez-vous plutôt sur les soins pour votre daron. Lui aussi a le droit d’être hydraté comme jamais !

12. Un coffret skincare en format voyage

Ces petits flacons raviront bien sûr un papa baroudeur, mais peuvent aussi être l’occasion pour votre père de tester le skincare, s’il n’y connaît rien ! Laissez-le apprécier sa peau toute douce et offrez-lui les grands formats l’année prochaine.

Ce kit signé Nuxe, marque reconnue pour la qualité de ses produits, contient trois gels, l’un pour la douche, l’autre pour le rasage et le dernier pour s’hydrater jusqu’au bout du nez.

13. Des masques pour réparer ses mains en profondeur

Vous n’avez jamais rêvé de voir votre daron enfiler deux gants à motifs léopards tartinés de crème hydratante à la mangue ? Eh bien la rédaction de madmoiZelle vous offre ce rêve.

Évidemment, si l’aspect jetable de ce produit ne vous convainc pas, vous pouvez opter pour une simple crème pour les mains associée à une paire de gants… voire de moufles !

14. Un coffret pour entretenir sa barbe

La mode des hipsters nous l’a enseigné : les barbes, ça s’entretient, sous peine de vite ressembler à Leonardo DiCaprio dans The Revenant, l’Oscar en moins ! Le kit de barbier est donc un cadeau classique, mais utile.

Celui-ci, signé The Body Shop, contient un peigne en bois, une paire de ciseaux et 30mL d’huile adoucissante à la sauge et au cèdre.

Les idées cadeaux tech pour pères connectés

Rassurez-vous, on ne va pas partir sur la Playstation 5 (elle est en rupture de stock de toute façon) ni sur une trottinette électrique qui coûte trois SMIC ! Il est heureusement possible de trouver des objets high-tech à prix abordable.

15. Un casque Bluetooth Sennheiser

Parce que la vie est trop courte pour s’emmerder avec des câbles. C’est dit.

16. Un porte-téléphone pour vélo

Attention, ce n’est pas fait pour se distraire en matant The Crown sur la route, mais pour afficher le GPS !

17. Une jolie enceinte connectée

Parce que tout n’a pas à être fabriqué en plastique noir, cette enceinte s’offre le luxe d’être jolie. Avec son air de galet ramassé au bord d’une rivière, elle se fondra parfaitement dans une déco d’intérieur ou sur le balcon familial !

Joyeuses fêtes à vous et à vos darons, dites-nous si vous avez trouvé votre bonheur dans cette sélection !

