À un tout petit peu plus d’un mois de Noël, je suppose que tu commences à réfléchir à ce que tu pourras bien offrir à ton entourage le 24.

Ça tombe bien, je suis là pour te donner quelques inspirations de cadeau pour ta gentille maman, à adapter en fonction de sa personnalité bien sûr !

Voici donc 9 idées de cadeau à offrir à ta mère pour Noël, here we go !

Idée cadeau de Noël pour ta maman : des produits de beauté

Bien évidemment, je commence avec des produits de beauté parce que c’est un peu mon domaine.

Je ne sais pas si c’est un truc qui intéresse ta maman, mais moi je trouve que Noël peut être une bonne occasion d’offrir des produits qu’elle ne s’achèterait pas elle-même.

Par exemple, tu peux te tourner vers un coffret d’une marque un peu chère. J’aime bien celui de Fresh, mais il en existe plein chez Sephora (je te ferai un article récapitulatif bientôt).

Coffret soin visage hydratant, Fresh, 70€

Sinon, tu peux aussi lui offrir un calendrier de l’avent beauté, mais du coup il faut le lui donner avant le mois de décembre. Je te conseille celui de Nuxe, mais dépêche-toi avant qu’il ne soit plus en stock !

Calendrier de l’avent, Nuxe, 70€

Peut-être que ta maman n’est pas ultra fan des produits de beauté en soi mais qu’elle aime les massages et les soins en institut.

Pour qu’elle puisse s’en faire chez elle en pyjama, le spa pour pied de Revlon est une super bonne idée selon moi.

Il maintient l’eau au chaud ou au froid, il masse les pieds et fait des bulles, et tu peux même y ajouter des huiles essentielles. LA VIE.

Ultimate Indulgence Foot Spa, Revlon, 69,99€

Dernier produit dans le domaine de la beauté et après j’arrête : une serviette pour cheveux ! Attends un peu avant de rigoler.

Tu ne le savais peut-être pas, mais les serviettes éponge qu’on utilise pour se sécher ont tendance à abîmer les cheveux, ce qui les fragilise et les rend plus cassants.

Je te propose donc d’offrir à ta maman une serviette en fibres très fines, plus douce avec tes cheveux qu’une serviette classique, qui permet d’ailleurs de les sécher 50% plus rapidement, et qui lui économisera du temps le matin !

Serviette séchante cheveux, Aquis, 29,99€

Idée cadeau de Noël pour ta maman : une liseuse eBook

À Noël dernier, j’ai offert une liseuse à ma maman et je crois qu’elle est convertie !

Ça ne l’empêche pas de lire de vrais livres pour autant, mais quand elle voyage ou qu’elle part en week-end, elle m’a dit qu’elle trouvait ça hyper pratique.

Certes, ça fait un peu cher, mais si tu as des frères et sœurs, vous pouvez mutualiser le cadeau !

Liseuse eBook, Kobo, 129,99€

Idée cadeau de Noël pour ta maman : un plaid chauffant

Je ne sais pas comment est ta mère, mais la mienne a TOUJOURS froid. Et j’ai l’impression que c’est un truc un peu généralisé chez la plupart des daronnes.

Est-ce que c’est la société qui les conditionne à avoir froid ? Je l’ignore. Toujours est-il que tu ne peux pas laisser la tienne en souffrance. Je te suggère donc d’investir pour elle dans un plaid chauffant !

Oui oui, tu as bien lu. Un plaid. Chauffant.

En somme, la meilleure chose.

Plaid chauffant, Nature et Découvertes, 89€

Idée cadeau de Noël pour ta maman : un peignoir tout doux

Bon je reste un peu dans le même thème, mais est-ce que tu as déjà pensé à offrir un peignoir à ta maman ?

Je suis sûre qu’elle traîne le sien depuis l’âge où elle était enceinte de toi, alors pourquoi ne pas lui en trouver un joli, tout doux, dans lequel elle pourra s’emmitoufler le soir sous son plaid chauffant en lisant sa liseuse ?

Peignoir pilou, Galeries Lafayette, 49,99€

Idée cadeau de Noël pour ta maman : un joli bouquet de fleurs

Si c’est un truc qui est susceptible de lui plaire, tu peux offrir à ta maman un beau bouquet de fleurs. La marque Bloom & Wild en propose de très jolis à différents prix, et s’assure de les envoyer avant qu’elles n’éclosent.

Je trouve que les amaryllis sont des fleurs qui donnent une bonne ambiance de Noël, et ce bouquet est assez accessible !

Bouquet d’amaryllis, Bloom & Wild, 33€

Idée cadeau de Noël pour ta maman : une place pour un spectacle d’humoriste

Pour une maman qui n’aime pas particulièrement les cadeaux matériels qui peuvent encombrer une maison, je trouve qu’une place pour un spectacle d’humoriste peut être une super bonne idée.

Ça vous fera une occasion de passer un moment toutes les deux, voire avec tes frères et sœurs si tu en as et qu’ils sont intéressés aussi.

En ce moment, Muriel Robin fait sa tournée, alors pourquoi ne pas en profiter ?

Billet pour la tournée de Muriel Robin, Fnac, à partir de 36€

C’est bien sûr valable aussi pour tout ce qui est concert, spectacles, opéra, expositions… À voir en fonction des centres d’intérêts de ta maman !

Qu’est-ce que tu comptes offrir à ta mère pour Noël, toi ?

