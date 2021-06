5 huiles essentielles pour survivre en hiver

Le 21 novembre 2019

Ça y est, on arrive officiellement dans la partie la plus difficile de l’année en terme de fatigue, de froid et de déprime.

Mais ne vous laissez pas abattre, il y a une solution à tout ! La mienne, quand l’hiver pointe le bout de son nez, c’est bien souvent les huiles essentielles. Certes, elles ne guérissent pas tout (si vous avez une pneumonie, allez chez le médecin), mais elles ont le mérite d’être plutôt efficace contre la plupart des maux hivernaux, en plus d’être agréables à utiliser.

Voici donc 5 de mes huiles essentielles préférées pour l’hiver !

L’huile essentielle de ravintsara pour stimuler l’organisme

La meilleure huile essentielle à utiliser en hiver, selon moi, c’est celle de ravintsara.

Elle permet de booster les défenses immunitaires, mais c’est également un excellent anti-viral : rhume, gastro, grippe, sinusite… Le ravintsara est hyper efficace pour contrer la plupart des trucs qui nous mettent à plat en hiver.

Moi, j’aime bien en ingérer, en mettant quelques gouttes sur une cuillère de miel ou un sucre, mais vous pouvez également l’utiliser en friction dans le creux des poignets ou dans la nuque, ou même en diffusion.

L’huile essentielle de lavande vraie pour se détendre

Après une journée stressante et froide, j’adore utiliser de l’huile essentielle de lavande vraie pour me détendre et m’aider à dormir. Elle a d’ailleurs des propriétés antidépressives et antiseptiques. Elle vous permet donc de faire du bien à votre corps ET à votre esprit, tout en répandant une bonne odeur et une ambiance très relaxante chez vous.

J’aime bien en déposer quelques gouttes sur mon oreiller le soir avant de dormir, mais en diffuseur c’est très bien aussi !

L’huile essentielle de niaouli en prévention des maladies

L’huile essentielle de niaouli a des propriétés assez proches de celle de ravintsara, c’est pourquoi je l’a-do-re.

Elle agit elle aussi comme puissant anti-viral, et est donc idéale quand tout votre entourage commence à tomber malade, si vous voulez échapper aux microbes (mais attention, ça ne remplace pas les précautions sanitaires). Le niaouli permet également de guérir les boutons de fièvre et les mycoses.

Je vous conseille vivement cette huile essentielle qui sera votre amie tout l’hiver !

L’huile essentielle de pamplemousse pour vous tonifier

En hiver, c’est bien connu, le corps a tendance à tourner au ralenti. On se sent molle physiquement et mentalement, et il est assez facile de tomber dans la déprime vu le temps moche qu’il fait.

Mais pour ça, il y a l’huile essentielle de pamplemousse ! En plus d’avoir une action antiseptique et de sentir super bon, elle permet d’apporter de l’équilibre au système nerveux, de la bonne humeur et du tonus.

L’huile essentielle d’eucalyptus radié pour dégager les voies respiratoires

Quand le rhume s’installe et que vous ne faites que rouler dans ta propre morve et vous étouffer dans vos glaires, je vous conseille l’eucalyptus radié. Son huile essentielle décongestionne les voies respiratoires et favorise les défenses immunitaires, et vous aurez de nez débouché presque instantanément !

En friction au niveau du plexus ou en diffuseur, franchement ça sauve mes nuits enrhumées.

Et voilà pour cette sélection d’huiles essentielles qui vous aideront à traverser l’hiver ! Quelles sont les vôtres ?

