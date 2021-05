Je l'utilise pour tout pleins de choses le Tea TreeSur mes boutons d'acné quand il y en a, sur mes aphtes. Mais aussi en cas de rhume (je me tapisse la narine avec même si c'est pas hyper agréable), ou je le prends en inhalation avec de l'eau bouillante. Je respire les vapeurs.Je m'en suis servi aussi sur mon poisson betta (combattant) pour la maladie de la pourriture des nageoires. 1 gouttes pour 10l d'eau. Ça permet de guérir lentement si c'est pas trop étendu. Et j'en mets une goutte toutes les deux semaines pour prévenir. Le Tea Tree a des propriétés aussi anti fongique.Et enfin je m'en suis servi pour les otites à répétition de ma chienne (un shih tzu de 4kg2). Je ne voulais pas qu'elle prenne d'antibiotiques car ce n'était pas très grave. Je lui pulverisais une solution d'eau + tea Tree dans les oreilles et ça a bien fonctionnéBon je ne recommande pas de faire sans avis vétérinaire. J'ai pris mes précautions et j'ai tenté le truc car c'était mon chien.Certaines huiles essentielles peuvent être appliquée sur muqueuse et consommer via oral. Mais c'est interdit aux femmes enceintes et il faut faire très attention à la dose car personne n'est à l'abri d'une sensibilisation, allergie. Même après plusieurs utilisations. Il faut surtout bien se renseigner sur les huiles utilisées. C'est comme avec les médicaments.