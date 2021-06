Horoscope Bélier

Humeur

Déterminée à conquérir cette rentrée, il te faudra cependant te ménager si tu ne veux pas griller toutes tes cartouches dès les premiers jours. Laisse-toi porter par le flow, le reste suivra !

Amour

Ne reste pas centrée sur toi-même si tu souhaites faire de nouvelles rencontres. Ouvre-toi aux imprévus, tu pourrais bien avoir des surprises. En couple, laisse un peu de répit à ton partenaire afin qu’il ne finisse pas par suffoquer.

Ta citation des années 2000

« Donne-moi le temps d’apprendre ce qu’il faut apprendre » Jenifer

Horoscope Taureau

Humeur

Laisse derrière toi tes soucis de vacances, il est temps d’entrer dans le grand bain de la rentrée. Garde la tête haute, et n’oublie pas que les épreuves sont toujours passagères.

Amour

En couple, il faudra apprendre à pardonner et à laisser place à un renouveau plus léger. Célibataire, ne désespère pas de ta situation ! L’amour peut se trouver derrière le moindre manuel scolaire… Garde les yeux ouverts !

Ta citation des années 2000

« La positive attitude ! » Lorie

Horoscope Gémeaux

Humeur

Cette rentrée est l’occasion pour toi de rencontrer des personnes formidables, et tu as bien l’intention de t’éclater ! Attention à ne pas trop en faire, ta joie de vivre peut t’attirer les foudres des rageux.

Amour

Si tu es célibataire, profite de ta liberté pour oser toutes les folies ! En couple, c’est le total love, et tant mieux, tu le mérites !

Ta citation des années 2000

« La vie est courte et tu le sais, pas l’temps de prendre de pause nan ! » Diam’s et Vitaa

Horoscope Cancer

Humeur

Il va falloir dire au revoir à ta petite routine de vacances, mais n’est-ce pas pour le mieux ? Tu vas enfin pouvoir sortir de ta carapace et prendre un nouveau départ. Ne sois pas trop dure avec toi-même.

Amour

Si tu es en couple, ce n’est pas une raison pour te laisser de côté : pense à te réserver des moments pour toi afin de continuer sur de bonnes bases. Célibataire, ne laisse pas tes vieilles rancunes entraver le chemin de ton bonheur.

Ta citation des années 2000

« À quoi ça sert d’être sur la terre si c’est pour faire nos vies à genou ? » Damien Sargue

Horoscope Lion

Humeur

Tu vois la rentrée comme une opportunité de revenir sur le devant de la scène. Fini la solitude, tu vas enfin pouvoir briller de mille feux. Apprends à maîtriser tes émotions dans les situations compliquées.

Amour

Ne sois pas trop naïve avec ceux qui te tournent autour, ils ne te veulent pas que du bien. Si tu es en couple, profite de ta situation actuelle et prends conscience des attentions qui te sont adressées.

Ta citation des années 2000

« Et c’est parti pour le show ! » Nâdiya

Horoscope Vierge

Humeur

Malgré tes incertitudes vis-à-vis de cette rentrée, tu finiras par trouver tes marques et par te faire une place. Tu ne pourras pas tout contrôler, donc laisse ton perfectionnisme de côté de temps en temps !

Amour

Célibataire comme en couple, ta patience est mise à rude épreuve. Mais n’oublie pas que tout vient à point à qui sait attendre !

Ta citation des années 2000

“Aaaaaah en apesanteur” Calogero

Horoscope Balance

Humeur

C’est une rentrée sereine et sans trop de mouvements qui t’attend. Tant mieux, cela te laisse du temps pour réfléchir à tes propres intentions. N’hésite pas à faire part de tes questionnements à tes proches qui sauront t’aiguiller.

Amour

Ne laisse pas ta sensibilité dégrader ta relation actuelle. Relativise pour améliorer la communication au sein de ton couple. Célibataire, RAS pour le moment, mais cela pourrait bien changer…

Ta citation des années 2000

« Un oiseau, un enfant, une chèvre, le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lèvres. » Ilona Mitrecey

Horoscope Scorpion

Humeur

Ta méfiance ne t’empêchera pas de commettre des erreurs pendant cette rentrée, alors autant lâcher prise et profiter de l’instant. Cela t’évitera par ailleurs d’approfondir tes liens avec ton entourage.

Amour

Cesse de t’inquiéter, ton partenaire t’aime, alors fais-lui confiance. Célibataire, ta nature passionnée attise la curiosité et le désir autour de toi.

Ta citation des années 2000

« Alors on vit chaque jour comme le dernier parce qu’on vient de loin » Corneille

Horoscope Sagittaire

Humeur

Pour cette rentrée, suis ton instinct. Tu sais mieux que quiconque qu’il n’existe pas de bon ou de mauvais choix, alors laisse ta singularité te guider. Tu finiras par retomber sur tes pattes !

Amour

Que tu sois célibataire ou en couple, tu penses beaucoup à t’amuser. Garde les pieds sur terre et ne cherche pas sans cesse à obtenir ce que tu n’as pas.

Ta citation des années 2000

« Je suis un agitateur, un provocateur, un animal, my name is Jean-Pascal » Jean-Pascal

Horoscope Capricorne

Humeur

Ta nature bosseuse te pousse avec entrain vers la rentrée. Tu vas enfin pouvoir te donner à fond dans une activité qui te réussit : le travail ! Attention, ton sérieux t’empêche parfois de t’adapter à l’imprévu, il te faudra être plus flexible pour t’épanouir !

Amour

Tu joues de ton charme pour obtenir des faveurs, sans pour autant t’engager pleinement. Gagne en confiance pour voir ta situation actuelle s’enflammer !

Ta citation des années 2000

« Viser la lune, ça me fait pas peur » Amel Bent

Horoscope Verseau

Humeur

Tu abordes cette rentrée tel un ouragan, fulgurante et sûre de toi. Que tu sois au lycée, étudiante ou au travail, rien ne pourra arrêter ta motivation. Rien ? Sauf peut-être une rencontre inopportune.

Amour

Célibataire, tu ne manques pas d’imagination pour t’amuser seule. En couple, ton caractère explosif pourrait mettre à mal ta relation actuelle.

Ta citation des années 2000

« Le rouge à lèvres c’est fini, maintenant c’est le gloss ! » Helmut Fritz

Horoscope Poisson

Humeur

Comme souvent, tu vogues vers cette rentrée l’humeur légère. Ta patience te permettra de rester optimiste, mais attention à ne pas te négliger dans la difficulté.

Amour

Ton couple est un pilier de ta vie en ce moment, et tu sais quand te reposer dessus. Célibataire, tes complexes et tes émotions intenses ne t’aideront pas à trouver la bonne personne pour toi. Il est temps de t’accepter telle que tu es !

Ta citation des années 2000

« Est-ce que tu m’entends, eh ho ? » Tragédie

