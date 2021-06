Après l’horreur avec Child’s Play : La poupée du mal, et le fantastique avec Legion, Aubrey Plaza revient au genre qui a fait son succès avec la comédie romantique Hope.

Hope, comédie romantique avec Aubrey Plaza

La comédienne révélée dans la sitcom Parks and Recreations vient de signer son contrat pour jouer dans le film réalisé par Jackie van Beek et Madeleine Sami.

L’année dernière le duo néo-zélandais a réalisé et joué dans The Breaker Upperers, une comédie indépendante disponible sur Netflix. L’occasion de retrouver Taika Waititi (Thor Ragnarok), avec qui Jackie van Beek et Madeleine Sami avaient déjà travaillé sur Vampires en toute intimité.

D’après Collider, Hope devrait suivre les aventures d’une femme dans la trentaine prête à tout pour séduire « l’homme parfait ».

En lisant ça tu grinces sûrement des dents mais rassure-toi, le but de cette comédie est de dénoncer la pression sociale qu’ont les femmes de trouver l’amour et de se poser dans leur vie.

Hope, comédie romantique par les scénaristes de Legally Blonde

Je trouve qu’un projet avec Aubrey Plaza, Jackie van Beek et Madeleine Sami ça sonne très prometteur. Mais s’il en faut plus pour te convaincre, sache que pour Hope le duo néo-zélandais va adapter un scénario signé Karen McCullah et Kirsten “Kiwi” Smith !

Ces noms ne te parlent pas ? Mais si voyons ! Il s’agit des deux génies derrière La Revanche d’une Blonde (qui aura prochainement le droit à un troisième volet), 10 bonnes raisons de te larguer et She’s The Man.

3 comédies hilarantes et surtout intelligentes, qui savent faire rire tout en critiquant la société et les codes qui nous oppressent.

Avec un combo : scénaristes brillantes + réalisatrices captivantes + actrice hilarante, je ne vois pas trop comment Hope pourrait se planter…

S’il n’y a pas encore de date de sortie, je peux déjà te dire que Hope atterrira sur Netflix.

Alors, ça te tente ?

