Peut-être qu’en lisant ce titre, tu as été surprise, ou surpris. Peut-être que tu t’es dit :

— Mais enfin, c’est bien connu que les mecs parlent de cul, ça n’a rien de nouveau !

Prépare-toi à changer d’avis. Car entre parler de cul, et parler de son cul, il y a un monde…

Les hommes, ça parle de sexe ?

J’ai grandi (comme toi, probablement) avec plein de clichés en tête sur les hommes et les femmes. Plein de stéréotypes de genres qui se sont, au fil des années, de moins en moins vérifiés.

Car les gens, avant d’être des hommes ou des femmes (ou autre), sont… des personnes. Variées, diversifiées. Heureusement, sinon on s’ennuierait !

Mais je m’égare. L’un de ces stéréotypes qui m’a accompagnée longtemps, c’est celui que « Les hommes ça pense qu’au cul, ça parle de cul tout le temps ». Bien plus que les femmes.

(D’ailleurs les femmes n’aiment pas le sexe, c’est bien connu.) (Je ris, je ris !)

Sauf qu’au final, les gens qui me parlent de leur sexualité, leurs fantasmes, leurs échecs, leurs désirs, leurs pratiques préférées et leurs plans foireux, ce sont… les meufs de ma vie.

Les mecs, c’est à peine s’ils lâchent un « Oui oui on a couché ensemble c’était sympa » avant de reprendre une pinte et d’y plonger le museau.

Quels gros mystérieux, j’te jure.

Faire parler les hommes de leur sexualité

Je suis bien placée pour le savoir, avec mon podcast The Boys Club dans lequel j’essaie d’évoquer systématiquement le sujet de la sexualité : faire causer des mecs de trucs intimes, c’est pas super facile.

C’est un peu comme pêcher un poisson farouche. Il faut comprendre quand ça mord, et remonter la ligne trèèèès délicatement jusqu’au sujet sensible.

Bon, sauf quand on interview Oscar, qui parle de sa teub tranquillou pendant 1h. Mais Oscar, il est à part !

On the Verge, le podcast sur la sexualité des hommes

Heureusement, il existe un nouveau podcast, qui a le meilleur titre du monde, est animé par la meilleure meuf du monde, et fait parler de sexualité aux hommes.

C’est On the Verge, la création d’Anne-Laure Parmantier ! Je la laisse te présenter le concept :

Chaque épisode d’On the Verge, c’est donc un mec qui vient raconter :

Sa sexualité « avant » : premiers émois, premiers désirs, premiers plaisirs

Sa sexualité « maintenant » : ses pratiques, fantasmes, partenaires

Sa sexualité « après » : comment il voit sa vie sexuelle dans le futur

Pour les premiers épisodes, Anne-Laure a invité des hommes qu’elle connaissait dans la vie. À présent, des inconnus contactent On the Verge via Facebook ou Instagram pour raconter leur histoire.

On the Verge, ce sont des témoignages rares.

Des éjaculations nocturnes qui perturbent au moment de l’adolescence. Des fellations ratées qu’on n’ose pas critiquer. Des orgasmes simulés dans la capote, histoire de ne pas vexer.

Mais aussi des réussites, bien sûr : des plans à 3 magnifiques, des masturbations fantastiques, des mots doux orgasmiques !

Et puis il y a des histoires uniques, plus utiles que d’autres peut-être, comme celle de Pierre, 40 ans, homosexuel, séropositif, engagé chez AIDES.

Je ne peux que te conseiller de t’abonner à On the Verge, pour élargir tes horizons, et ce que tu sois une femme ou un homme ! C’est clairement le genre de contenu qui me fait aimer Internet et la proximité créée par le format podcast.