L’homme idéal, il ressemble à quoi ? Qui sont les hommes qui représentent une masculinité positive ?

Cette question, je la pose à chacun des invités de The Boys Club, mon podcast sur les masculinités. Les réponses ont été diverses… mais ont souvent nécessité beaucoup de réflexions.

Faire bouger les critères de virilité et avancer vers des modèles plus sains, c’est heureusement ce que le monde est en train de faire !

Gillette célèbre la sensibilité au masculin

Gillette, qui a déjà mis un beau pavé dans la mare avec sa pub sur la masculinité toxique, et représenté un jeune homme trans dans un autre spot, continue sa métamorphose.

La marque qui défend historiquement une virilité plutôt traditionnelle avec ce fameux slogan, « La perfection au masculin », annonce désormais que dans la perfection, il y a… la sensibilité !

Avec beaucoup d’humour, Akim Omiri présente la sensibilité au masculin — et renvoie, tu t’en doutes, vers des vidéos didactiques pour se raser sans agresser sa peau sensible.

Pourquoi c’est important de parler des hommes sensibles

Je trouve que cette pub est une belle avancée dans un monde où « sensible » est un peu trop proche de « fragile », un adjectif souvent utilisé pour insulter des hommes ne correspondant pas aux critères de la masculinité toxique…

De plus, les mecs ne sont pas éduqués pour écouter et exprimer leurs émotions — à part, peut-être, la colère. Et à force d’ignorer ce qu’on ressent, la santé mentale en prend un coup.

Je rappelle que :

Les hommes sont 2 fois plus touchés par les troubles liés à l’alcool que les femmes

Quasiment les ¾ des victimes de suicide sont des hommes

60% des personnes sans domicile fixe sont des hommes — un chiffre qui augmente encore quand on regarde uniquement les personnes sans abri de plus de 50 ans.

(sources dans la description)

Les choses n’évolueront que si tout le monde s’y met, donc voir une grande marque, traditionnellement liée à une masculinité plutôt classique, faire ces pas en avant, ça me ravit !

Prête à trouver un mec mortel sensible ?

