J'avoue être moi-même désemparée par les propos de l'homme qui témoigne, cités plus haut.

Il a vécu deux choses extrêmement difficiles, un cancer et la perte de son pénis. Il est devenu plus fort, plus à l'écoute de ses sensations et de celles de sa partenaire et c'est en un sens magnifique.

Mais il appuie sur un thème très sensible qui ne passe plus du tout maintenant : l'égoïsme sexuel des hommes cis hétéros et leurs fantasmes de domination. Culture du viol ?...

Alors bien sûr, lui comme beaucoup d'hommes cis hétéros n'ont jamais vu les choses sous cet aspect. Bien sûr, certains de nos partenaires, à nous lectrices de Mad, pensent de la même façon.

Mais c'est juste rageant, quoi. Peur de se faire "baiser" par sa partenaire, terminer le rapport sexuel sur son orgasme à lui... En gros, quoi de mieux qu'une bonne révolution féministe ou qu'une grave maladie pour se rendre compte que, ah mince, les femmes aussi ont droit à autant d'orgasmes et peuvent en avoir autant que les hommes ?

C'est un peu comme dire "Mais je savais pas, j'en avais pas conscience"... On peut toujours s'appuyer sur la culture dominante qui a martelé tous les esprits jusqu'à il y a peu (rapport sexuel = b*te dans ch*tte, l'orgasme féminin est mystérieux et quasi inatteignable), mais ça dénote au fond un certain manque d'altruisme et d'empathie. Un manque d'intelligence sexuelle en somme...