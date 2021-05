Qu’est-ce qui rend un homme gay ? Cette question a une réponse plutôt simple :

« C’est un homme qui a des relations sentimentales et/ou sexuelles avec d’autres hommes, et non avec des femmes. »

Les critères pour être homosexuel sont finalement assez clairs. Mais le monde n’en a pas fini d’essayer de complexifier la chose.

Souviens-toi : en 2018, je t’expliquais déjà que les règles absurdes de la virilité empêchent les mecs d’être écolo.

Fin 2016 est parue sur le Journal of Consumer Research une étude signée Aaron R. Brough, James E. B. Wilkie, Jingjing Ma, Mathew S. Isaac et David Gal, relayée et décryptée par Scientific American un an plus tard.

Elle se penche sur les liens entre les codes de virilité et les comportements écolos, ou en tout cas « planète-friendly ». […]

Par exemple, une personne munie d’un sac réutilisable pour y ranger ses courses est perçue comme « plus féminine » qu’une personne utilisant les sacs en plastique du supermarché […]

Plus d’hommes se sont dit prêts à donner à une ONG écolo avec un logo masculin (aux teintes noires et bleu nuit, avec un loup hurlant et le nom Wilderness Rangers écrit largement) qu’à une autre avec un logo classique (aux teintes vert clair et blanches, un arbre, et une police fine disant Friends of Nature).

Alors le Scientific American conclut :

« Quand le mâle se sent masculin, il a plus de chances de devenir écolo. »