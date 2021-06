Ça y est, la rentrée est là et tu crains peut-être de perdre ton joli teint des vacances. C’était sans compter sur Lulu, toujours àl pour couvrir tes arrières, surtout s’il s’agit de beauté !

Et pour prendre soin de sa peau, il n’y a pas toujours besoin de se ruiner. Pour te le prouver, voici les 10 hits de la fauchée version beauté, avec 10 masques en tissu pour le visage à moins de 5€ !

Masques en tissu pas chers pour le visage

Avis aux peaux sensibles, ce masque en tissu au concombre est parfait pour calmer les rougeurs et les inflammations !

Masque en tissu calmant, Yes To, 4,50€

Si tu trouves ta peau terne et que tu te sens plutôt concernée par le manque d’éclat, les masques d’Erborian et de The Body Shop redonneront un coup de fouet à ta peau en 15min !

BB shot mask, Erborian, 4,59€

Masque tissu éclat, The Body Shop, 5€

Pour détoxifier la peau des résidus de pollutions et autres joies que tu rencontres quand tu vis en ville, ce masque Pulpe de Vie au melon est nickel (en plus il sent trop bon !).

Masque détox au melon bio, Pulpe de Vie, 4,25€

Tu le sais, l’hydratation n’est pas à négliger, et un masque en tissu permet de bien faire pénétrer le produit (qui s’apparente souvent à un sérum). En voici quelques uns !

Masque super hydratant repulpant, Garnier, 3,49€

Masque hydratation infusion, Love Beauty and Planet, 4,49€

Masque à l’aloe vera, Masque Bar, 2,99€

Mais les peaux à imperfections aussi ont droit à leurs masques en tissu ! Au charbon ou à l’ananas, les masques suivants permettront de purifier ta peau.

Masque visage ananas, 3,99€, Sephora Collection

Masque visage en tissu au charbon, Loua, 3,99€

Allez, je finis avec un masque en tissu pour estomper les cernes et les poches !

Patchs pour les yeux, IncaRose, 3,49€

Parle-moi en commentaire des tes masques en tissu favoris !

