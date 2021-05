La série High School Musical dévoile sa première bande-annonce !

Mis à jour le 26 août 2019 —

On prend les mêmes et on recommence ? Pas exactement !

Une bande-annonce qui renverse le status quo dans la série High School Musical

Si Sharpay, Troy, Ryan, Gabriella et tous leurs petits camarades seront bien de retour, cela ne se fera pas avec les acteurs des films d’origine.

Alors comment tes wildcats préférés pourraient faire partie de cette série ? me demanderas-tu. Eh bien avec un projet spécial, et surtout très méta.

La série High School Musical racontera l’histoire d’un groupe d’ados mettant en scène une comédie musicale du film High School Musical.

Ce qui veut dire que les petits nouveaux vont auditionner pour jouer Troy et Gabriella. Pour rejouer High School Musical. Dans une série High School Musical. Tu me suis ?

Aller, je te laisse profiter de la bande-annonce. Et viens me dire si cette info t’as autant fumé le cerveau que moi !

Publié le 1er août 2019 —

What time is it ? High School Musical time ! Non, tu n’as pas mal lu, une série High School Musical a bien été confirmée par Disney. Qui est prêt à redevenir un Wildcat ?

La série High School Musical sur Disney+

Disney+, c’est la plateforme de streaming de Disney qui viendra concurrencer Netflix sur le territoire français début 2020.

Mais la série High School Musical n’attendra pas si longtemps ! En effet, elle sortira le 12 novembre aux États-Unis pour inaugurer la nouvelle plateforme.

12 novembre aux US.

Début 2020 en Europe. pic.twitter.com/jK7WyrHNx7 — Disney Plus News FR (@DPlusNewsFR) April 12, 2019

Est-ce que cette nouvelle version des meilleurs films de ton enfance, ainsi que les autres projets de la plateforme (un documentaire sur Star Wars, des adaptations Disney…) te feront passer de Netflix à Disney+ ?

De quoi va parler la série High School Musical ?

? Nouveau logo et nouvelle image de production pour High School Musical: The Musical: The Series ! La première saison sera disponible au lancement de #DisneyPlus. pic.twitter.com/WWkhlGThA9 — Disney Plus News FR (@DPlusNewsFR) July 27, 2019

La série sort 13 ans après le premier opus, et évidemment, tu n’y retrouveras pas Troy, ni Gabriella.

Mais de nouvelles têtes t’accueilleront dans cette série filmée à la manière d’un documentaire, pour plus de réalisme.

Une véritable mise en abyme t’attend : le groupe de lycéen devra mettre en place sa propre version… d’High School Musical.

Alors jeune Wildcat, iras-tu danser au rythme des ballons de basket de cette nouvelle série ?

