Le 27 septembre 2019

J’ai une théorie selon laquelle les héros de séries tapent sur les nerfs de TOUT le monde. Surtout les miens.

Alors, je vous le demande, pourquoi ces personnages principaux, censés inspirer la sympathie, sont-ils TOUS CLAQUABLES AS FUCK ???

Afin de confirmer cette théorie, j’ai réparti les héros de séries insupportables dans trois catégories.

À lire aussi : Les pires gentils des films (ON LES DETESTE)

Les héros de séries insupportables à la longue

Le propre d’une série, c’est qu’elle comprend plusieurs épisodes plus ou moins longs.

Et le propre d’un héros, c’est que l’histoire tourne autour de sa petite personne.

Il semblerait donc logique qu’au bout du 21ème épisode que tu binges en une soirée, la tête de Jean-Luc qui chouine ou de Baptiste qui n’apprend jamais de ses erreurs ne te revienne plus.

Tu as tout simplement passé trop de temps avec eux, et comme tout humain normalement constitué, t’as envie de leur mettre un coup de babouche dans leur tête de boloss.

June dans the Handmaid’s Tale

Calme-toi stp.

Au début de la série, je voyais June comme une femme, certes opprimée, mais fortes.

Puis elle a commencé à faire deux-trois conneries. J’arrivais encore à lui trouver des excuses.

Mais maintenant que j’en suis à la saison 3, JPP DE JUNE ! Bordel, tout le monde risque sa vie pour toi et en plus tu fais la maline ?

C’est la guerre ma sœur, les gens meurent, il serait peut-être temps d’arrêter de s’apitoyer en faisant mine d’être une grande héroïne alors que c’est les autres qui font tout le boulot !

Rachel de Glee

J’ai commencé Glee avec un bon état d’esprit, et je pense que c’est pour ça que Rachel rentre dans cette catégorie et non la suivante.

J’avais une sorte de compassion pour elle, elle m’émouvait d’une manière un peu inexplicable.

Mais j’ai vite eu envie de lui arracher la langue à chaque fois qu’elle ouvrait la bouche pour chanter un nouveau solo qu’elle avait volé aux autres.

D’ailleurs, j’ai haï tous les personnages de Glee tour à tour. Sauf Brittany, bien sûr.

Jon Snow dans Game of Thrones

En même temps, à force d'être fragile...

La gentillesse, la bravoure et le physique avantageux de Jon Snow ne m’ont malheureusement pas émue bien longtemps.

Une fois qu’Ygrid est arrivée, elle m’a ouvert les yeux. C’est vrai qu’il ne sait fichtre rien, ce Jean-Neige !

Ses regards de chien battu m’agacent au MAX, il prend décision débile sur décision débile… King in the North, King mon cul oui !

Les héros de séries insupportables dès le début

C’est quand même assez fort d’écrire un personnage si irritant que dès ses premières paroles il parvienne à être détestable.

Pourquoi continue-je de regarder la série me diras-tu ? Personne ne m’y oblige !

Tu l’auras compris, cette théorie salée est bien une ode aux personnages secondaires géniaux qui viennent calmer les comportements exécrables des héros.

Jane de Jane The Virgin

Ouin ouin tout le monde veut sortir avec moi je sais pas qui choisir, ouin ouin j’écris un bouquin et il est direct publié… Et ça pleure, et ça pleurniche…

GET IT TOGETHER JANE !

Je crois que j’ai continué de regarder cette série juste pour me délecter de regarder Jane se prendre de méchantes vies de boloss. Niark niark niark.

Ted de How I Met Your Mother

Eh oui Teddy, cette série est centrée sur comment tu en es venu à rencontrer la mère de tes enfants.

Mais tout ce que je pouvais penser en te regardant galérer c’est PITIÉ QUE TU NE SOIS JAMAIS PÈRE DES MIENS !

Hannah de Girls

YOU'RE a jerk !

Je suis archi fan de Lena Dunham et Girls est l’une de mes séries préférées.

Mais Hannah est égocentrique, égoïste et chouineuse. Une combinaison qui, personnellement, me fait sortir de mes gonds.

Elle m’exaspère complètement, mais je crois que… j’adore qu’elle m’insupporte. Je ne pourrais jamais la détester autant qu’elle se déteste, alors j’ai une forme de tendresse pour elle.

Hannah est comme une vieille amie d’enfance, tu sais plus trop pourquoi t’es pote avec elle, mais bon, tu fais avec.

Les héros de séries insupportables… parce que tu rages

Moi ? Rager ? Pas mon genre.

Mais parfois, j’avoue que certains héros de séries, même s’ils sont on ne peut plus pénibles, vivent la vie dont je rêve secrètement.

Tokyo de La Casa de Papel

ARRÊTE DE LEVER LES YEUX AU CIEL PTNNNN

Entre mimiques agaçantes de meuf badass et narcissisme abject, Tokyo est de loin la plus INSUPP de tout son groupe de gangsters.

Manque de bol, c’est aussi autour d’elle que tourne la série.

Mais j’avoue, si j’étais elle, je me cracherais pas dessus. Je me ferais même des petits bisous.

Jess de New Girl

Non, vraiment pas.

Jess n’est pas la plus claquable de ma liste, elle me fait souvent rire. Mais quand même.

Perso, quand je suis chelou, personne ne tombe amoureux de moi parce qu’ils trouvent ça mignon. Ils trouvent ça juste CHELOU.

C’est mentir ça Jess, c’est pas beau.

Tous les autres héros de séries insupportables

Il n’existe pas assez de sel dans la mer Morte pour me permettre de cracher comme je le voudrais sur tous ces héros de séries insupportables.

Voici donc d’autres pistes de gens RELOUS que j’ai envie de secouer derrière mon écran, n’hésite pas à ajouter à la liste !

L’exception à la règle

Mais que serait une règle sans une exception pour la confirmer ? Si je te dis Tommy Shelby dans Peaky Blinders ? MA VIE.

Bon, c’est vrai qu’il est dans le pathos tous les jours de sa vie, et que ses vieux démons le rendent débile…

En fait, même Tommy Shelby n’échappe pas à ma règle.

Alors lectrice, es-tu d’accord avec ma théorie révolutionnaire ? Ou dans le cas contraire, seras-tu capable de me faire mentir ?

À lire aussi : 10 infos sur Netflix que tu n’avais probablement pas