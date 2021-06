Herbal Essences est mondialement connue pour ses produits capillaires à petit prix et qui sentent bon.

Dès ce mois de mai, elle devient la première marque à entrer en partenariat avec les Royal Botanic Gardens de Kew !

Le partenariat entre Herbal Essences et les Kew Gardens

La semaine dernière, j’ai eu la chance de découvrir les Kew Gardens, non loin de Londres. Si tu ne sais pas ce que c’est, il s’agit du lieu où la biodiversité au mètre carré est la plus importante au monde !

Ce sont des millions d’espèces végétales qui y sont quotidiennement cultivées par plus de 200 jardiniers. En plus de ça, les Kew Gardens disposent d’une expertise prestigieuse et mondialement reconnue.

Leur herbarium constitue notamment une des plus grandes bases de données de plantes, et couvre à la fois le temps et l’espace.

C’est donc une première mondiale qu’une marque soit partenaire des Kew Gardens pour associer leur savoir scientifique à la beauté !

La science botanique au cœur de la beauté

Mais alors concrètement, qu’est-ce que ça change pour Herbal Essences ?

En fait, les extraits botaniques présents dans les produits de la marque sont authentifiés par les experts scientifiques de Kew Gardens afin d’en tirer les meilleurs bénéfices pour les cheveux.

Exemple concret : tous les produits Herbal Essences contiennent de l’histidine, un acide aminé présent dans un certain nombre de plantes, qui neutralise les résidus de cuivre de l’eau qui peuvent abîmer les cheveux.

En plus de ça, les shampoings et après-shampoings contiennent des antioxydants et plein d’ingrédients végétaux adaptés à différentes problématiques de cheveux : argan, coco, pamplemousse blanc, gingembre bleu…

Chacune des 8 gammes vise un bienfait en particulier. À noter également que 4 d’entre elles sont formulées sans silicone ! Les produits coûtent 3,90€ ou 5,90€ selon la contenance, et sont disponibles en grande surface !

Qu’est-ce que tu penses d’un tel partenariat ?

