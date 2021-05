Le mois d’août arrivant à grands pas, tu commences peut-être à t’inquiéter de ce que deviendra ton bronzage et ton glow naturel à la fin de l’été.

HEMA l’a bien compris en créant la collection Summer Glow : une collection de maquillage pour prolonger l’été jusque sur ta face.

La collection Summer Glow de HEMA

Ce qu’il y a de bien avec le maquillage de HEMA, c’est qu’il n’est pas cher du tout. Et niveau qualité, si tous les produits ne sont pas excellents, il m’est arrivé plus d’une fois de tomber sur des pépites.

La question est donc : que vaudra la collection Summer Glow ? Et d’ailleurs, quels produits comporte-t-elle ?

Tu y trouveras d’abord des produits pour le teint : une BB crème à SPF15 au beurre de karité et à l’extrait de framboise bio, une poudre matifiante « banana powder », et un primer en spray à la noix de coco.

Pour les joues, ce sont une palette de poudres bronzantes, un pinceau double embout pour les appliquer et TROIS highlighters (rien que ça) que tu retrouveras dans cette collection.

Ces derniers ont trois textures différentes : poudre compacte, poudre libre, et « jelly ».

Last but not least, une palette de teintes neutres et colorées vient s’y ajouter pour un peu plus de fun !

Disponibilité de la collection Summer Glow de HEMA

Cette collection sera disponible au mois d’août (donc très bientôt !) dans les magasins HEMA et sur leur site Internet.

Les produits coûtent entre 4€ et 11€, alors ça peut être une vraiment bonne affaire si la qualité est au rendez-vous. Perso, je miserais sur la banana powder (j’ai testé d’autres de leurs poudres et elles étaient très bien) et sur la palette de fards pour le teint.

Pour info, la BB crème, la poudre, et les deux highlighters poudres sont véganes !

Alors, lequel de ces produits te hype le plus ?