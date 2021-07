Haus Laboratories, la marque de maquillage de Lady Gaga, vient d’annoncer la sortie de sa collection de Noël. Viens vite découvrir les nouveautés qui la composent ainsi que les points de vente où la trouver !

— Mise à jour du 21 novembre 2019

Voilà déjà deux mois que la grande Lady Gaga a lancé sa marque de maquillage, Haus Laboratories ! Que le temps passe vite, ma bonne dame.

Pour les fêtes, la reine du Poker Face a sorti quelques nouveaux produits, et ils sont ca-nons !

La collection de Noël de Haus Laboratories

Le premier élément de la collection qui m’a attiré l’œil, c’est bien évidemment le rouge à lèvres Sparkle Lipstick, un rouge pailleté extrêmement lumineux qui devrait aller à tout le monde.

Il est déjà disponible sur le site de la marque, mais seulement en précommande sur Amazon.fr. Il y sera mis en vente le 13 décembre, jour de la Sainte Lucie. Coïncidence ? Je ne pense pas.

Sparkle Lipstick, Haus Laboratories, 21€

La marque a également sorti pour l’occasion de nouveaux fards liquides qui viennent rejoindre les Liquid Shimmer Powder. Les Metallic Crèmes sont, comme leur nom l’indique, des fards métalliques.

https://www.instagram.com/p/B47yHMxFVyH/

Ils existent en 4 teintes : un rouge, un bronze, un champagne et un gris noir. Comme le rouge à lèvres, tu peux les précommander individuellement sur Amazon.fr au prix de 24€.

Glam Attack Metallic Crème, Haus Laboratories, 24€

Tu peux par ailleurs retrouver la teinte rouge Glamour Puss dans un set aux côtés de l’eye-liner et du rouge à lèvres Sparkle pour le prix de 47€, dispo chez Amazon dès le 13 décembre également.

Burlesque Holiday Set, Haus Laboratories, 47€

Sinon, Haus Laboratories propose des coffrets pour Noël : un set comprenant tous les crayons à lèvres de la marque, un autre qui contient tous les gloss, et le dernier présente toute la gamme des fards à paupières Liquid Shimmer.

Perso, j’hésite à me faire offrir ce dernier pour Noël…

Coffret Glam Attack Liquid Shimmer Powder, Haus Laboratories, 101€

Est-ce qu’un des éléments de cette collection te branche particulièrement ?

— Mise à jour du 18 septembre 2019

Haus Laboratories, la marque de cosmétiques de Lady Gaga, était seulement disponible sur Amazon US depuis le mois de juillet, mais tu vas enfin pouvoir passer ta commande !

Le site de Haus Laboratories est officiellement lancé

Jusqu’à maintenant, les produits de Haus Laboratories étaient seulement disponibles en précommande. Mais ça y est, depuis hier, tu peux tout acheter car la marque livre à l’international !

Gloss, fards à paupières liquides, crayons à lèvres… Et surtout la petite nouveauté qui a fait son entrée dans la marque en même temps que le lancement de son site : un eye-liner !

L’eye-liner de Haus Laboratories, la marque de Lady Gaga

L’Eye-lie-ner est un eye-liner feutre à pointe fine. Pour l’instant, il n’existe qu’en noir mat, mais ça ne m’étonnerait pas que Lady Gaga se lance dans une collection plus colorée par la suite.

Il est waterproof et est censé permettre plusieurs types de looks, en fonction des envies. Son prix est fixé à 20€.

https://www.instagram.com/p/B2f8PQtFGUd/

Mais la marque propose également un kit pour les yeux qui comprend, en plus de cet eye-liner, 10 paires de stickers à coller en coin externe des yeux en guise de pointe d’eye-liner.

Leurs différents styles permettent des looks simples comme très marqués, et facilitent l’application de l’eye-liner pour les personnes qui galèrent avec la pointe !

https://www.instagram.com/p/B2iMqEbFMJm/

Ce kit coûte 37€.

Tu comptes passer commande, toi ?

– Mise à jour du 15 juillet 2019

Haus Laboratories, le lancement mondial

C’est aujourd’hui qu’est lancée officiellement Haus Laboratories, la marque de Gaga, sur Amazon mais sur la version américaine du site ! Oh shit !

Cependant tu peux directement pré-commander les produits sur le site hauslabs.com et les premiers colis seront envoyés le 17 septembre 2019.

Les commandes sont pour l’instant limitées à 3 exemplaires de chaque produits disponibles par colis. Pour t’aider à choisir j’ai trouvé des swatches, au péril de ma vie.

Niveau prix, ça peut paraître élevé car tout est vendu en duo ou en trio !

Les duo pour les yeux et les lèvres coûtent 26$ et le prix des trio, qui permettent de réaliser un look complet, s’élève à 52$.

– Publié le 12 juillet 2019 – Il y a encore quelques jours je te parlais de la marque de cosmétiques de Lady Gaga, Haus Laboratories, qui sera lancée sur Amazon le 15 juillet prochain.

Dans une série de nouveaux posts sur le compte officiel de sa marque, l’artiste a dévoilé sa, ou plutôt ses, premières collections.

House of Collections, la première collection de Haus Laboratories

Selon Instagram, Haus of Collections est constitué de 6 collections, ces dernières rassemblant un exemplaire de chaque produit visible sur la photo ci-dessous.

https://www.instagram.com/p/Bzx9xH4FzCn/

Qu’avons-nous-là…?

Le Glam Attack, une poudre liquide scintillante (poudre liquide ?), le Rip Lip Liner, un crayon à lèvres crémeux mat et enfin le Riot Lip Gloss, un gloss multidimensionnel.

Ça reste minimaliste mais c’est peut-être pour le mieux.

Où trouver Haus of Collections de Lady Gaga ?

Haus of Collections sera disponible en pré-commande sur le site hauslabs.com ainsi que sur Amazon.

Ce sera le premier jour des Prime Days, le 15 juillet. Un très bon plan si tu as un abonnement Amazon Prime et l’occasion de t’inscrire si tu n’en as pas encore.

Je n’ai actuellement aucune information sur le prix de ces produits, même pas une fourchette, même pas une fourchinette.

Je te tiendrai au courant si ça change.

