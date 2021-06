Tu as bien lu, il n’y a pas UN, mais QUATRE nouveaux Harry Potter qui s’apprêtent à sortir !

Si tu passes un peu de temps sur Pottermore, tu es peut-être déjà au courant.

Il ne s’agit pas de nouvelles histoires, pas de suite ni de préquel, donc. Et c’est encore mieux, si tu veux mon avis.

Découvre les quatre manuels qui vont t’apprendre tout ce que tu as toujours voulu savoir sur les cours de magie !

Les quatre livres sortiront sur la plateforme Pottermore sous forme de e-book.

Ils découlent de l’audiobook Harry Potter – A History of Magic, sorti en 2017.

Ever wondered where magic really came from? Introducing the Harry Potter: A Journey Through… non-fiction eBook shorts, adapted from the audiobook Harry Potter: A History of Magic and inspired by the @britishlibrary exhibition of the same name. https://t.co/bsp3X6QTMy pic.twitter.com/FDXIxUKlih

— Pottermore (@pottermore) May 24, 2019