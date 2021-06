Publié le 4 septembre 2019

Beaucoup de choses sont insensées dans Harry Potter. Certes, il s’agit d’un monde magique, donc le but premier de la chose n’est pas de coller à la réalité morne et sans saveur de la vraie vie.

Cependant, ça n’excuse pas certaines contradictions qui sont faites au sein même du récit. Certains diront que tout trouve son explication dans les livres. Mais selon moi, beaucoup de choses restes absurdes.

Et en même temps, on rirait beaucoup moins sans, il faut l’avouer.

Si je t’en parle aujourd’hui, c’est parce que c’est ce qui a fait le sujet d’une question sur Reddit :

Quelles sont les choses qui n’ont juste aucun sens dans l’univers Harry Potter ?

Voyons ce que les internautes ont a en dire.

Dumbledore est complètement à côté de la plaque

Rien de nouveau là-dedans. Cependant, ça vaut le coup de revenir sur ses plus grandes contradictions.

Poudlard était censé être l’endroit le plus sûr au monde.

Dumby NE CESSE de répéter ça. Et tout le monde l’imite. Hermione la première. Et elle n’arrête pas, alors qu’elle-même a dû combattre un troll dès sa première année. WAKE UP.

Autre exemple de l’égarement total du principal :

Pourquoi Harry a dû participer au tournoi des trois sorciers ? C’est clairement contre les règles. C’est évident que ce n’est pas censé arriver et que c’est un piège, puisque Harry a déjà manqué de se faire assassiner les trois années précédentes !

Arguments tout-à-fait convaincants. Mais comme Dumby se fiche visiblement comme d’une guigne du sort d’Harry, il décide quand même de l’envoyer dans la gueule du dragon.

Et ça continue :

Je ne comprends pas comment Dumbledore a pu tolérer la façon avec laquelle les Dursley traitaient Harry. Même s’il ne voulait pas qu’Harry sache qu’il était un sorcier célèbre, il aurait pu faire en sorte qu’Hagrid débarque un jour où Harry n’était pas là, afin de mettre les choses au clair avec Vernon !

C’est clair. Et puis d’ailleurs, pourquoi il l’a pas juste mis à l’adoption ? Vu la galère que c’est d’adopter, il aurait eu plus de chances de tomber dans une famille aimante.

Les élèves sont sans cesse sous-estimés

Le couloir du troisième étage est fermé à clé alors que n’importe qui peut l’ouvrir en utilisant Alohomora.

HELLOOW c’est une école de sorciers, à quoi vous vous attendez ? En plus d’être insup avec vos élèves, vous les prenez pour des brêles.

Cependant, un internaute livre une réponse perspicace :

Ici un étudiant en droit ! Ça ajoute une intention criminelle à l’acte d’entrer dans le couloir, et ça permet à Touffu de ne pas causer de potentielle nuisance. Je suis sûr que c’est l’avocat de Poudlard qui a conseillé de faire comme ça.

Excellente analyse, je prends.

Les sorciers connaissent l’évolution la plus lente de l’histoire

Il existe des technologies moldues qui sont en réalité supérieures à celles des sorciers. Comme des téléphones ou des fax (étant donné que les livres ont été écrits dans les années 90, aujourd’hui, ce serait un chat vidéo, etc…). Ils ont besoin d’envoyer un hibou à travers le pays alors que les moldus peuvent simplement utiliser le téléphone pour obtenir des informations plus rapidement !

C’est vrai que c’est complètement con. Et c’est appuyé par ce pertinent commentaire :

Les sorciers ne comprennent rien aux téléphones, aux vêtements moldus, à l’argent moldu… Ils vivent dans un monde où la population est composée à 99% de moldus. On pourrait penser qu’ils auraient commencé à acquérir quelques bases.

Mais en fait, on a la réponse à cette question. À moitié. Comme le dit Grindelwald, les sorciers ont été gardés dans l’ombre et contrôlés par les moldus pour ne pas qu’ils prennent le pouvoir sur eux.

Maintenant, c’est vrai qu’utiliser un peu de technologie moldue ne constituerait pas une très grande menace.

Mais si je suis honnête, on sait bien que tout ça, c’est juste pour la question de l’esthétique. Et c’est aussi ça qui nous fait rêver dans Harry Potter. C’est un monde différent du notre, loin de la technologie et ça fait aussi du bien.

Pourquoi les sorciers portent des lunettes ?

Ils peuvent littéralement faire repousser leurs os mais ne peuvent pas réparer la vue de Harry afin qu’il n’ait plus besoin de lunettes ?

Et si on va par là, Arthur Weasley ne devrait pas non plus avoir une calvitie. Ça n’a pas de sens.

La naissance de Hagrid, un mystère

La question qu’on s’est tous posés, mais dont on ne veut pas vraiment connaître la réponse.

Comment diable le père d’Hagrid, un humain, a pu s’accoupler avec une géante de plus de 7 mètres ?

Des choses immorales sont autorisées

Les potions d’amour sont légales. Ce doit être la source d’un nombre incalculable de rendez-vous de violeurs.

C’est dark. Mais oui, ça craint. En même temps, certes c’est le monde de la magie… Mais un peu comme dans la vraie vie, tu as en soi la possibilité de faire toutes sortes de choses, mais c’est à toi de décider d’être un humain décent.

L’éducation des sorciers commence à 11 ans

J.K Rowling, il est temps que tu mettes les choses au clair sur ce qu’il se passe pour les sorciers AVANT Poudlard.

Où vont les sorciers avant Poudlard ? Est-ce qu’ils ont une école primaire ? Font-ils l’école à la maison ? C’est certain qu’ils ne vont pas en école moldue, puisqu’il ne connaissent rien à la vie de ces derniers.

La justice du monde des sorciers est déplorable

… Alors que ça pourrait être si facilement réglé.

Sérum de vérité imbattable : existe. Le système de justice magique : « Nous jetons des types innocents en prison sans procès et laissons des terroristes en liberté. Il n’y a pas de solution à cela. »

Je m’arrête là, c’est épuisant. Quelle est la chose qui a le moins de sens dans le Monde des Sorciers selon toi ?

