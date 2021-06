Mise à jour du 2 octobre 2019 —

Ça y est, j’ai déjà envie d’intégrer leur bande.

Birds of Prey, une bande-annonce survoltée

Ce trailer pop et déjanté présente LA bande de meufs que j’ai immédiatement envie d’intégrer.

Personnellement, même si j’avais des réserves au début, je suis plutôt hypée par l’arrivée de ce nouveau film.

Et toi douce lectrice ?

Mise à jour du 6 septembre 2019 —

Le 19 février 2020 sortira enfin le film dédié au personnage de Harley Quinn, dont voici quelques images.

Birds of Prey, un teaser gonflé à l’hélium

Après le très controversé Suicide Squad qui a eu du mal à gagner le coeur des critiques et du public, Warner proposera en 2020 un film entièrement centré sur le personnage haut en couleurs et en couettes de Harley Quinn.

Je te laisse découvrir ces quelques secondes de teaser, où les univers se mêlent et où tu devrais reconnaître d’autres figures emblématiques de blockbusters récents…

Article initialement publié le 17 mai 2016 —

C’est une bien bonne nouvelle pour les fans de l’univers des comics et de Batman : l’extravagante Harley Quinn devrait avoir son propre film développé par les studios Warner !

Harley Quinn est un personnage créé en 1992 par Paul Dini et Bruce Timm dans la série animée Batman (tu sais celle qui passait dans les Minikeums sur France 3).

Harleen Quinzel, psychiatre à l’asile d’Arkham, tombe sous le charme du Joker, et lui apporte son aide pour lui permettre de s’évader. Mais elle est découverte, et finit par obtenir sa propre cellule à l’asile. Elle s’échappe grâce à un tremblement de terre, change de nom et revêt alors son célèbre costume d’arlequin (Arlequin, Harley Quinn, tu l’as ?) pour assister son mentor, et amant, le Joker.

Le binôme Dini et Timm avait fait paraître en décembre 2015 un comics autour du personnage :

Grâce à son attitude exubérante, mais aussi à son esthétique unique (et vraiment très classe disons-le), le personnage a su conquérir le public. Un film centré sur elle est donc plein de promesses, et on ne peut que s’en réjouir !

Le personnage d’Harley Quinn serait repris sur grand écran par Margot Robbie, qui l’interprète déjà dans le film de Suicide Squad, en salles dans nos contrées en août prochain.

Selon le Hollywood Reporter, elle serait d’ailleurs la tête pensante dans ce projet de film : après s’être beaucoup documentée pour son rôle dans Suicide Squad, elle serait tombée sous le charme des personnages DC féminins et aurait eu envie de développer le projet, que Warner Bros aurait validé.

Selon les premières informations, le film, développé par Warner Bros, ne sera pas un spin off uniquement centré sur Harley Quinn. Le Hollywood Reporter annonce qu’il inclurait plusieurs personnages féminins de DC ! Rien n’est encore officiel, mais les noms de Batgirl et de Birds of Prey traînent dans les couloirs…

Le projet de ce film sur les personnages féminins DC est une vraie bonne nouvelle, quand on sait à quel point ces filles sont charismatiques ; j’ai hâte d’en savoir plus et de découvrir Margot Robbie en Harley Quinn cet été !