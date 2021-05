Désolée, je vais légèrement spoiler la fin de la saison 3! j'ai essayé avec la fonction spoiler mais rien ne s'affiche...













je reste attachée à la série, car elle montre encore à chaque épisode la valeur de la sororité! je suis légèrement saoulée par le personnage de June, qui dans trop de scènes, est devenue un Gimick d'elle-même.... TOUS les épisodes (il me semble) finissent par un gros plan sur le regard déterminé de June (Avec une fois sur deux, un petit sourire en coin)... à force de réitérer, ce plan n'a plus aucune valeur... Oui Elisabeth Moss est une des meilleures actrices actuelles, mais la série est devenue trop prévisible. et son personnage, bien trop intouchable, la façon dont elle s'adresse à Aunt Lydia....JAMAIS ça ne serait passé dans la saison 1.



La saison 1 nous surprenait à chaque épisode avec plus d'horreur, une horreur d'autant plus sidérante qu'on peut la toucher du doigt, en goûter l'amertume dans une moindre mesure, car qui n'a pas, aujourd'hui, été victime d'agression sexuelle, de harcèlement, ou plus simplement de sexisme? Parce qu'on sait, en tant que femme, que ces horreurs existent dans le monde réel, quelque part, que toute cette fiction est malheureusement inspirée de faits réels, et que la femme occidentale n'est pas à l'abri d'un retour en arrière.



Quand je vois les Marthas risquer leur vie pour mener chez les Lawrences les enfants, et comment s'organise la résistance," je vois les pays qui aujourd'hui, dans le monde réel, sont en guerre, et tous les migrants qui cherchent un avenir plus sûr pour eux et leurs enfants. ça, c'est la force de cette série.

Mais elle finit par tourner en rond, et personnellement, n'arrive plus à me surprendre. Tout était prévisible.



J'aime que la fin soit ouverte, et souhaite qu'on ne nous donne jamais de conclusion pour le personnage de June, "]



que la saison 4 passe à autre chose, en laissant ces points d'interrogation... Putain, ça en jetterait! Out le fan service, out les attentes du téléspectateur! Dans le Roman d'Atwood, la fin est ouverte, June monte dans le camion, et personne ne sait ce qu'elle devient, ça ajoute beaucoup de force au récit! Puisque le but de ce dernier est de mettre en garde l'humanité contre certaines dérives, pas de suivre les aventures d'une héroïne. Retour en saison 3, chacun peut alors imaginer la fin de June, et mon souhait pour elle, c'est que ce dernier plan montrant les handmaids la porter, se finisse à la frontière, qu'elles traversent ensemble, à pied, la frontière... Car dans la logique de Gilead, en restant là-bas, c'est la mort assurée, peu importe qu'elles soient fertiles ou non, on nous a montrés des Handmaids à l'échafauds et si il en advient autrement pour nos héroines dans la saison 4, alors ça n'aura plus de sens par rapport au lore de la série précédemment établi."



Pitié, qu'on arrête avec l'arc de June, que la saison 4 nous montre une Hannah plus âgée et qu'on ne découvre qu'à la fin de la saison 4 qu'il s'agit de la fille de June et quel a été son histoire pendant toutes ces années. Si les producteurs nous servent un rescue d'Hannah par sa mère... ça sera trop téléphoné pour moi."



qu'on nous montre plus de politique entre Gilead et le monde extérieur, et qu'on nous montre d'autres horreurs qui existent également, à savoir la façon dont le reste du monde ferme les yeux, les frontières, dont on refuse de l'aide à des citoyens du monde qui se trouvent dans des pays en guerre, ou sous le joug d'une dictature.



The Handmaid's tale avait tout de la bonne dystopie, celle qui alarme sur le monde réel, celle qui alarme sur le présent, du point de vue de l'écologie, du point de vue de l'idéologie religieuse, du point de vue des droits des femmes. Qu'elle se recycle maintenant pour nous sonner d'autres alarmes sur d'autres réalités géopolitiques où les droits de l'Homme sont bafoués.