21 juin 2019

Les produits pour le teint sont nombreux, et il est facile de s’y perdre ! Voici donc un petit guide pour te retrouver là-dedans.

Quels produits pour le teint sont adaptés à quels types de peaux, pour quelle utilisation, et sont-ils compatibles entre eux ? Allez, je t’explique tout !

Produits pour le teint : quelle utilisation pour quel type de produit ?

Allez, reprenons ensemble les bases pour mieux s’y retrouver.

La crème hydratante

La crème hydratante, tu connais, elle est là pour hydrater et/ou nourrir ta peau. Elle peut être également être teintée, dans ce cas elle est souvent plus légère qu’un fond de teint et moins couvrante.

La BB crème

La BB crème, c’est un produit qui fait à peu près tout à la fois, à mi-chemin entre la crème hydratante et le fond de teint. Elle unifie sans vraiment couvrir, elle hydrate la peau, la protège des agressions extérieures.

De plus, contient souvent un SPF : une protection solaire !

La base de teint

L’objectif principal de la base de teint est de préparer ta peau à accueillir le fond de teint et de le faire mieux tenir.

Il existe des bases qui s’adressent à plein de besoins différents, alors il faut bien cibler ce que tu recherches avant de t’en acheter une.

Certaines peuvent s’utiliser en soi parce qu’elles sont unifiantes, d’autres apporte un côté glowy au fond de teint…

Le fond de teint

Comme pour les bases, les fonds de teint peuvent avoir des rendus variés ! Choisis-en un qui correspond à tes attentes. Est-ce que tu recherches de la couvrance ? De l’éclat ? Ou simplement une peau plus unifiée ?

Quels produits pour le teint privilégier selon mon type de peau ?

Les produits pour le teint, c’est comme tous les cosmétiques, il faut les adapter à son type de peau.

Pour les peaux grasses et mixtes

Si ta peau a des tendances grasses, privilégie les textures mates pour les fonds de teint et fuis les bases bourrées de silicone.

Certes, elles donnent un joli rendu sur la peau au moment où tu les appliques, mais elles peuvent accentuer les brillances au cours de la journée, et surtout boucher tes pores.

Une BB crème peut être très bien même sur une peau grasse, tant qu’elle n’est pas trop riche !

Ça peut être un bon compromis pour les peaux mixtes puisqu’elle reste légère sur les zones brillantes tout en protégeant les parties un peu sèches de ton visage.

Pour les peaux sèches

Les peaux sèches ont besoin d’être bien préparées à recevoir du fond de teint, sans quoi il risque de marquer toutes les zones de sécheresse et de déshydratation du visage.

Pour ça, je te conseille d’appliquer une crème ou une huile pour bien la nourrir.

Tu peux rajouter une base avant ton fond de teint : choisis-la hydratante plutôt que matifiante.

Quant au fond de teint, tu peux privilégier les finis lumineux, et même rajouter une petite goutte d’huile végétale dedans pour les rendre un peu plus riches. Ça donne un rendu très joli !

Quels produits pour le teint sont compatibles entre eux ?

La grande question, c’est qu’est-ce qui peut être porté ensemble ou pas ? Est-ce que certains produits pour le teint sont totalement incompatibles ?

En fait, ça dépend aussi de ton type de peau !

Si tu as une peau sans imperfections et peu réactive, tu peux à peu près associer tes différents produits sans trop de problème. L’ordre le plus courant, c’est crème hydratante, base de teint, fond de teint.

Après, libre à toi de zapper une étape, mais je te conseille de toujours hydrater ta peau. Elle te remerciera, c’est promis.

La BB crème peut s’ajouter à une crème hydratante, même si leurs effets en termes de soin sont à peu près similaires.

Si tu manques vraiment d’hydratation mais que tu as la peau grasse (oui, c’est possible), tu peux d’abord appliquer un sérum. Ça sera plus fin qu’une crème sous ta BB crème.

Une base peut s’appliquer en dessous de la BB crème, mais personnellement je trouve ça moins utile qu’en dessous d’un fond de teint parce que l’objectif premier de la BB crème n’est pas le même que celui d’un fond de teint.

Produits pour le teint : enfin s’y retrouver

Allez, résumons tout ça !

En gros, pour comprendre quoi utiliser, dans quel ordre et avec quel autre type de produit, le tout c’est déjà de savoir ce que tu veux.

Combiner plusieurs produits crémeux apportera de la nutrition à ta peau. C’est souhaitable si tu as la peau sèche, plutôt à éviter dans le cas d’une peau grasse.

Dans tous les cas, hydrate bien ta peau avec minimum un sérum ou une crème (même légère, si tu as peur de briller) avant d’appliquer du maquillage.

Et comme d’habitude, le mieux c’est de tester ce qui convient à ta peau ! Si tu trouves qu’à la fin de la journée, ta peau est sèche comme un vieux cul, c’est que tes produits ne sont pas assez riches.

S’ils te font briller en mode boule à facette, c’est qu’ils ne sont pas non plus très adaptés à ta peau ! Essaie différentes choses, de différentes manières, et tu finiras par trouver ce qui te va !

Et toi, de quelle manière tu appliques tes différents produits pour le teint sur ton visage ?

