Tu veux venir faire la fête ce week-end ? Marie te propose de gagner des entrées pour la Grosse Teuf Sisters à la Bellevilloise !

Hé coucou toi,

Écoute, je suis d’humeur généreuse.

Si tu es une aficionada de la fiesta (c’est le féminin d’aficionado oui), j’ai un chouette cadeau pour toi.



Gagne ton billet pour la prochaine fête !

À force d’organiser des Grosses Teufs, je me suis rendu compte que plein de lectrices en avaient fait un rendez-vous régulier et ça me ravit parce que ça veut dire que nous organisons une super soirée !

Pour permettre à quelques unes d’entre vous de perpétuer cette tradition, j’organise un concours pour gagner 5×2 entrées pour la Grosse Teuf du 13 mars.

Les winners recevront un mail de confirmation.

Pour tenter ta chance, c’est très simple.

REMPLIS CE FORMULAIRE EN LIGNE Prochain tirage au sort : jeudi 12 mars !

Je t’inscrirai alors aux mails d’annonce de la Grosse Teuf pour que tu n’en rates pas une seule !

Tu pourras bien entendu t’y désabonner quand tu le souhaites.

Viens à la Grosse Teuf Sisters ce vendredi 13 !

T’es du genre poissarde, à jamais gagner les concours ?

Ça sera peut-être pour une prochaine fois ! En attendant, tu peux réserver ton billet pour la meilleure fête juste ici !