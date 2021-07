J'ai 25 ans, 1m55, 85kg,(imc dit limite obésité morbide alors que je ne me sens Clairement pas obèse, tres en surpoids oui, très ronde aussi, mais pas obésité morbide, mais bon je suis sportive aussi )95E/F avec les épaules de camionneur qui vont avec. En gros chez moi rien n'est vraiment"petit" mis a part ma taille...... et surtout tout est très rondJ'ai énormément de chance, je n'ai jamais jamais eu de problème de dos, je les porte bien... Par contre en cm2 j'étais deja presque au B j'ai eu droit a ma petite comptine.... "Les seins seins, les seins de babouins d'A." Oui, ça fait 14 piges j'en fais encore des cauchemars parfois .Cependant contrairement a ce que que lis j'ai commencé a les accepter.... Quand j'ai découvert la belle lingerie,non "memerisante" et qui me soutient, il ya 6-7 ans. Je m'étais dit que si déjà ils étaient là autant que je m'amuse avec . Et vu que je peux honnêtement meme pas descendre un escalier sans les tenir, sinon ca se ballade et tire sur la peau je ne traine sans souvetement que chez moi, et je me fait plaiz avec de la jolie lingerie.Bon dit comme ça j'ai l'air super bien dans ma peau. En vrai non, pas du tout. Genre j'ai jamais eu relations sexuelles, je me suis quand même senti toujours grosse, mais paradoxalement je me sens bien avec mes seins. Cela dit, j'achete des tee shirt xl homme pour les caser , et de manière générale, une petite grosse a du mal a s'habiller, je me suis mise a la couture, je manque juste de temps.Ma mère a plus de problèmes avec eux que moi, "ne met pas ça, on voit ta bretelles de soutien gorge" ! une demie heure plus tard, habillée pareil j'en parle avec mes amis " heu j'ai rien remarqué,ça choque pas" de la part d'un mec( bon soyons honnêtes sa copine etant là, et il sont heureux en couple, il ne me regardera pas comme une proie). J'en ai d'autres du même acabit de la part de ma mère. En vrai, on fait la meme taille et ELLE les vit mal, du coup je crois qu'elle fait un transfert, et vit mal ses seins ET les miens.Bref, personne ne doit te faire ressentir quoi que ce soit envers te seins, ni te faire sentir coupable parce que tu veux les réduire. Ces TES seins, TON corps ( tu n'es pas entrain de te scarifier avec une lame de taille crayon, là on pourrait s'inquiéter pour toi). En bref je te souhaite de pouvoir mieux vivre avec tes boobs, et si tu dois passer par de la chirurgie alors go, et renseigne toi vraiment, si tes problèmes de dos n'entre pas dans le remboursement secu.