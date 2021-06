Si tu as le nez dans tes fiches de révisions de Philo et de Français, voilà une actu qui pourrait t’intéresser.

Alors que 740 000 lycéens et lycéennes débuteront une semaine d’écrits du bac ce lundi 17 juin, les profs surveillant les épreuves sont appelés à la grève par un des principaux syndicats du secteur, le SNES-FSU.

Pourquoi une grève des surveillants du bac ?

Depuis plusieurs mois, le gouvernement engage des réformes qui font débat au sein de la communauté éducative.

L’adoption en mai dernier du projet de loi « Pour une École de la confiance » porté par le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer avait déjà créé de vives tensions dans l’éducation nationale.

Si tu n’en as pas entendu parler, Clémence a résumé ses enjeux sur Rockie.

Alors que cette loi a fait descendre dans les rues des milliers de profs et parents inquiets, le gouvernement a poursuivi son mouvement de réforme en s’attaquant au lycée et à un de ses piliers…

Le ministre de l’Éducation nationale a en effet mis en marche une réforme de l’examen du bacqui sera appliquée en 2021.

Parmi les changements notables : la disparition des séries (L, S, ES) au profit de parcours choisis directement par les élèves et une réduction du nombre d’épreuves terminales pour instaurer un contrôle continu plus important.

HugoDécrypte avait fait une vidéo assez claire sur les enjeux de la réforme du lycée et du bac.

Parce que cette réforme s’appliquera dans la foulée de la suppression annoncée de 2 600 postes au collège et au lycée, et parce qu’elle est jugée inégalitaire par les principaux syndicats du secteur, les tensions ne cessent de monter.

Le SNES-FSU incite donc les surveillants des épreuves à faire grève dès lundi pour que leurs revendications soient entendues au ministère.

« Bien sûr qu’une action de ce type n’est pas très populaire. Elle peut mettre en difficulté nos élèves, personne ne souhaite ça. Mais que nous reste-t-il pour faire entendre notre voix ? » Un professeur syndiqué chez SUD, Le Monde, 14 juin 2019

Ton épreuve du bac risque-t-elle d’être perturbée ?

Le bac est déjà une épreuve assez stressante en soi. Si j’étais à ta place, je m’inquiéterais donc que mon examen soit perturbé alors que je n’ai qu’une envie : en finir avec les révisions !

Difficile de savoir si le mouvement sera vraiment suivi puisque dans les médias, les syndicats et le gouvernement déballent tous les deux de solides argumentaires.

D’un côté du ring, les syndicats ont tout intérêt à communiquer sur une forte mobilisation prévue pour convaincre les profs indécis.

De l’autre, le gouvernement ne peut que minimiser l’impact de l’action pour rassurer les élèves (et leurs parents).

Au milieu du terrain, les syndicats des lycéens et lycéennes se retrouvent dans une position délicate puisqu’ils sont nombreux à être opposés à la réforme, tout en étant conscients de la conséquence d’une grève sur l’organisation des épreuves.

Pour anticiper toute perturbation, le ministère a tout de même annoncé avoir prévu un tiers de surveillants en plus dans les académies les plus menacées par la grève, à savoir Aix-Marseille, Créteil, Lille, Toulouse et Montpellier.

Autre solution avancée par le ministère : faire passer les épreuves dans des salles accueillant plus d’élèves.

Et toi, est-ce que cette grève des surveillants t’inquiète ? La soutiens-tu ?

À lire aussi : Tu passes ton bac en 2019 ? madmoiZelle est là pour te filer des conseils !