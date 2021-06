View this post on Instagram

Pourquoi faire la grève le 14 juin 2019? Le gène du travail ménager ne fait pas partie de notre ADN et pourtant il nous est principalement assigné. La charge physique et mentale qu’implique tout ce travail n’est pas prise en considération. Ce travail est tellement dévalorisé qu’il en devient invisible. Il est pourtant indispensable au fonctionnement de l’économie et de la société. Et il permet aux conjoints, aux enfants et proches de se réaliser dans la vie. Nous voulons que le temps de travail domestique soit partagé et reconnu dans toutes les assurances sociales, en particulier pour nos retraites. http://grevefeministe2019.ch @maryradkow #feminist #illustratrice #grevedesfemmes #grevefeministe #14juin2019 #chargementale