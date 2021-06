Depuis des mois, Greta Thunberg déchaîne les passions.

Mais quel est le secret de sa réussite ?

Comment une adolescente de 16 ans a-t-elle réussi le tour de force d’être entendue à travers le monde sur l’écologie ?

QUEL EST SON ARME SECRÈTE ?

Est-ce une jeune femme impressionnable manipulée par des puissants Illuminatis ? Une reptilienne aux pouvoir surnaturels ? Une marionnette du capitalisme vert ?

Non, Greta Thunberg n’est autre… qu’une voyageuse temporelle venue nous sauver !

C’est le tweet de cet internaute britannique (fier Poufsouffle, mon frère de sang) qui m’a alertée.

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk

— Jack – J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019