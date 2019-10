Good Boys, la bande-annonce d’un film sous hormones

La puberté vient de frapper ton frère à pleine vitesse et tu n’as pas les mots pour lui expliquer ce que c’est que faire du sexe ?

Je suis au regret de t’annoncer que Good Boys ne t’aidera pas sur ce point-là. Mais tu risques de bien te marrer devant le film !

Good Boys : quand les petits garçons veulent faire comme les grands

Tout débute avec une simple invitation.

Max et ses deux meilleurs amis Thor (Thor ???) et Lucas sont conviés à leur première fête. Mais les garçons paniquent : que feront-ils s’il y a des filles ? Et si quelqu’un découvrait qu’à 12 ans, ils ne savent pas embrasser ?

Persuadés que la maîtrise du French Kiss sera le graal qui leur permettra de paraître cool et matures, Max et ses amis pré-pubères se lancent dans une aventure où s’enchaînent mauvaises décisions sur mauvaises décisions.

Good Boys, le nouveau film des créateurs de Super Grave et Sausage Party, s’annonce comme une comédie délirante, sans retenue et sans tabou, mais avec nombre de qui pro quo.

Au début du trailer, Seth Rogen, producteur du film, explique aux trois acteurs principaux :

« Les gars, vous n’avez pas le droit de regarder la bande-annonce de votre propre film. Y’a de la drogue, de la violence et des jurons… Et même si on a décrété que vous pouviez faire ça dans le film, vous ne pouvez pas vous regarder le faire dans la bande-annonce ! »

Ça donne le ton !

Des garçons pas si sages au casting de Good Boys

Dans Good Boys tu retrouveras Jacob Tremblay et sa petite bouille trop mignonne, dans une version bien moins sage que celle de son personnage dans Ma vie avec J.F. Donovan.

Et Keith L. Williams (The Last Man on Earth) et Brady Noon viendront compléter le trio de pré-ados aux hormones bouillonnantes.

Déjà présenté au Festival South by Southwest aux Etats-Unis, le film sortira le 6 novembre en France.

