7 gommages pour adoucir ta peau cet automne

— Publié le 18 juillet 2019

L’automne est ENFIN là, et le gommage est une étape cruciale pour que ta peau garde un joli aspect après avoir bronzé tout l’été. Il va éliminer les cellules mortes, ce qui permettra à ta peau de mieux absorber l’hydratation.

Allez, ça part en sélection, j’espère que ça t’inspirera !

Gommages pour le corps pour avoir la peau douce cet automne

Je commence avec celui de The Body Shop. J’ai choisi le parfum au lait amande et miel parce que c’est mon préféré, et en plus il convient même aux peaux sensibles.

Gommage crème douceur, The Body Shop, 17€

Évidemment, il fallait que j’inclue un gommage de chez Baïja ! Cette odeur acidulée de citron et de petit grain, à tomber. Il existe aussi en petit format, si tu as peur de l’engagement (t’inquiète, tu n’es pas seule).

Gommage corps Sieste Tropicale, Baïja, 11,90€

Si tu aimes les senteurs fruitées, le gommage pour le corps Mango Kiwi de Sabon devrait te plaire ! Il est formulé à base de sels de la Mer Morte, sans sulfates et sans parabène.

Gommage pour le corps, Sabon, 33€

Fan de la Bum Bum Cream de Sol de Janeiro, c’est à toi que je m’adresse ! La marque propose un gommage de la même gamme, qui sent donc AUSSI BON.

Masque exfoliant corps, Sol de Janeiro, 22€

Gommages bio pour le corps

Pour toi qui préfères te tourner vers des produits bio, j’ai pensé à tout.

Celui de Coslys n’est pas cher du tout et se transforme en lait au contact de l’eau pour laisser un film protecteur sur la peau.

Gommage corps fondant, Coslys, 9,20€

Pour les fans de monoï, je propose le gommage de la marque Evolve Beauty, disponible sur le site de Nuoo Box. Il contient du sucre bio pour exfolier en douceur.

Exfoliant corps bio monoï et coco, Evolve Beauty, 26€

Je finis avec le gommage à l’argan bio de Melvita qui va nourrir la peau en même temps que de l’exfolier. Pour info, la marque est produite en Ardèche !

Gommage corps argan bio, Melvita, 17,50€

Après avoir effectué un gommage, n’oublie pas de t’hydrater et de nourrir ta peau, elle n’en sera que plus belle !

C’est quoi ton gommage préféré à toi ?

À lire aussi : Évite les poils incarnés sur le maillot grâce à ces conseils