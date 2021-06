Gommage à grains ou gommage chimique, quelle différence ?

Que cela concerne les gommages traditionnels « à grains » ou ceux qu’on appelle « chimiques », je vois passer pas mal d’idées reçues sur l’exfoliation de la peau.

Voici donc une petite mise au point pour t’y retrouver : quelle est la différence entre un gommage physique et un gommage chimique, et lequel est adapté à quel type de peau ?

Le gommage à grains

Qu’est-ce qu’un gommage à grains ?

Si gommer son visage n’est pas fondamentalement une mauvaise idée puisque cela permet de le débarrasser de ses cellules mortes, le choix du gommage peut être décisif concernant l’effet qu’il aura sur la peau.

Le gommage dans sa forme la plus courante se fait par friction d’une sorte de pâte ou de crème qui contient des grains. Ceux-ci peuvent être plus ou moins gros, plus ou moins rugueux.

Souvent, ils résultent du broyage de graines ou de noyaux de fruits (comme l’abricot), mais il peut aussi s’agir de grains de sucre ou de sel, ou encore de billes d’huile solidifiée.

Pour quel type de peau est fait le gommage à grains ?

Comme je t’en avais parlé dans un article à propos du gommage signé Kylie Jenner qui faisait polémique, le problème avec les gommages physiques, c’est qu’ils peuvent être trop abrasifs pour la peau.

C’est le cas notamment des produits contenant des noix ou noyaux broyés, qui forment des particules très coupantes.

Ceux-ci sont donc plutôt déconseillés pour les peaux sensibles ; de manière générale, mieux vaut se tourner vers des gommages plus doux.

En effet, ce n’est pas parce que tu as la peau grasse qu’il faut à tout prix la décaper comme une bourrine ! Au contraire, si tu l’agresses, elle ne produira que plus de sébum pour compenser.

Je te conseille donc, quel que soit ton type de peau, de préférer les gommages avec des grains ronds comme ceux ci-dessous.

Gelée exfoliante visage, Cattier, 15,03€

Poudre exfoliante, Oh My Cream, 29€

Le gommage chimique

Qu’est-ce qu’un gommage chimique ?

Le gommage chimique est un mode d’exfoliation un peu moins connu que le gommage physique. Comment est-ce qu’il fonctionne ?

Contrairement au gommage physique, ce n’est pas le frottement de grains qui exfolie la peau mais des agents acides qui vont venir « grignoter » les cellules mortes à sa surface.

On parle alors davantage de « peeling » que de gommage.

Il peut s’agir soit d’actifs comme l’acide glycolique ou l’acide salicylique (des AHA et BHA), soit d’enzymes de fruits (eux aussi acides, comme l’ananas ou la papaye).

Le mot « acide » peut faire peur, mais il s’agit en fait d’un type d’exfoliation très doux !

Les gommages chimiques permettent d’apporter de l’éclat à la peau, mais aussi d’activer sa régénération et de rééquilibrer sa production de sébum. Il contribue également à affiner le grain de peau et à réduire les inflammations.

Pour quel type de peau est fait le peeling ?

L’avantage avec le gommage chimique ou peeling, c’est qu’il est adapté à… tout le monde ! Comme il ne nécessite aucun frottement, il convient sans problème aux peaux les plus sensibles.

Les AHA et BHA comme l’acide glycolique peuvent être mal tolérés par certains (et ce indépendamment du type de peau) et créer des irritations, mais pour le savoir, malheureusement, il n’y a pas d’autre moyen que de tester.

Pour ma part, l’acide glycolique fait des miracles sur mes cicatrices d’acné, j’en ai parlé dans mon article « qu’est-ce qui vaut le coup en ce moment » publié cet été.

Les peelings aux enzymes de fruits, eux, sont souvent plus légers. Tu peux donc commencer par ceux-ci et passer aux gommages acides par la suite.

Mais la plupart du temps, les deux sont de toute façon associés dans un même produit.

Masque peeling glycolique, Caudalie, 17,99€

Pschitt magique, Garancia, 31€

Bilan : quel type de gommage choisir ?

En définitive, chacun peut avoir sa préférence pour un type de gommage en particulier. J’ai moi-même, pendant longtemps, été réticente à passer au gommage chimique parce qu’il me faisait peur.

Et ça se comprend : exfolier son visage avec des grains permet un contrôle plutôt rassurant, alors qu’une fois l’acide sur le visage, il n’y a pas grand-chose à faire à part attendre.

Pourtant, les peaux réactives et sujettes aux imperfections pourraient trouver bien du réconfort dans le peeling plutôt que le traditionnel gommage aux noyaux d’abricots.

Alors oui, ça fait bizarre de s’exfolier la peau sans le « sentir » réellement, mais je t’assure que sur le long terme, les effets sont finalement plus visibles que ceux d’un gommage physique !

Tu as déjà testé le gommage chimique, toi ? Quel type de produit tu utilises pour exfolier ta peau ? Dis-le moi en commentaires, ton avis m’intéresse !

À lire aussi : Zoom sur… les bienfaits beauté de la carotte