Alors que la marque de soins Kylie Skin, créée par Kylie Jenner, est sur le point de sortir, le gommage de la gamme fait déjà parler de lui, et pas forcément en bien.

Pourquoi, te demandes-tu ? Je t’explique tout ça.

Pourquoi les gommages « physiques » peuvent poser problème

Tu le sais peut-être, il existe deux types de gommages. Les « chimiques » et ceux qu’on appelle « physiques ».

Ces derniers sont souvent composés de graines, noix ou noyaux finement moulus, qui exfolient la surface de la peau par un mécanisme de friction.

Le problème de ce type de gommage, c’est qu’il peut être abrasif et provoquer des irritations, notamment pour les peaux sensibles. Déjà un mauvais point pour celui de Kylie Jenner, qui est physique.

Le magazine Bustle a par ailleurs interrogé des dermatologues qui conseillent de se tourner davantage vers des gommages chimiques, qui sont plus doux puisqu’ils fonctionnent grâce à des enzymes qui exfolient la peau sans l’agresser.

Pourquoi les noix du gommage de Kylie Jenner peuvent poser problème

Au-delà du type de gommage dont il s’agit, c’est précisément l’ingrédient principal qui le compose qui semble problématique.

En effet, l’exfoliant de Kylie Skin est à base de noix moulue.

Or, les morceaux de noix, à l’inverse des grains de sucre qui se trouvent dans certains gommages, sont dentelés et donc encore plus irritants pour la peau.

Par ailleurs, la noix est un allergène très courant, notamment aux États-Unis comme le souligne Bustle. Il est donc peu avisé de l’avoir choisie comme ingrédient de base pour un exfoliant !

Si tu n’aimes vraiment pas les gommages chimiques, je te conseille de te tourner vers des gommages physiques à base de graines plus rondes, de perles d’huile solidifiée, ou de marc de café.

Raconte-moi ton expérience personnelle avec les gommages physiques ! Est-ce que tu as déjà eu des problèmes d’irritations ?

