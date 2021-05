Mis à jour le 9 août 2019 —

Une pluie de paillettes vient d’illuminer ma journée : GLOW est de retour !

La saison 3 de GLOW est dispo sur Netflix !

Ça y est ! C’est le jour J : GLOW revient sur ton écran dès aujourd’hui, et je ne suis que joie !

Je suis tellement excitée à l’idée de retrouver mes catcheuses préférées que j’ai dédié mon tout premier Get The Look à Ruth.

Si hâte de rentrer chez moi pour voir Zoya, Liberty Belle et toutes leurs camarades plier le game à Vegas.

Et toi lectrice, comptes-tu passer la soirée à visionner la saison 3 de GLOW ?

Mis à jour le 18 juin 2019 —

Listen to your heart when he’s calling for you

Listen to your heart there’s nothing else you can do

Il n’y a pas qu’à la Grosse Teuf de madmoiZelle que tu peux t’époumoner sur les chansons de la fin des années 80 ! La nouvelle bande-annonce de GLOW joue sur la corde sensible…

La bande-annonce de la saison 3 de GLOW est là !

Oui la saison 3 de GLOW s’annonce aussi émouvante et déchaînée que les deux précédentes !

Histoires de justeaucœur et crêpages de chignon : si tu en viens à lâcher une larme à ton insu, tu pourras toujours accuser la paillette qui s’est coincée dans ton oeil.

Allez, let it GLOW !

Mis à jour le 03 juin 2019

DING DING DING ! La saison 3 de GLOW a sa date de sortie !!

GLOW revient cet été sur ton écran

GLOW Vegas Style! Season 3 premieres August 9

Las Vegas baby !

Cet été les catcheuses en justaucorps à paillettes se rendent à la « Sin City », et t’embarquent avec elles !

Prépare ta valise et pose une RTT : le 9 août Zoya the Destroyer, Junk Chain, Liberty Belle et Machu Pichu sont de retour sur Netflix.

N’hésite pas à bien t’étirer, car les 10 épisodes de cette saison 3 s’annoncent GLOW-rious !

Publié le 21 août 2018

GLOW, la série de catch pailletée

Tu aimes les coups de poing ? Et tu aimes les paillettes ? Moi aussi !

Alors des meufs qui se castagnent en justaucorps pailletés, j’achète immédiatement. Pourtant, je me suis arrêtée à la saison 1, faute de temps pour binger la 2.

Je t’avoue qu’avant de prendre le temps de regarder une saison 2, je regarde toujours la saison 1 d’une série qui vient de naître.

De cette manière, je vois un peu tout ce qui sort, même quand sur le papier l’intrigue ne m’intéresse que peu.

Enfin bref, si tu es fan de la série GLOW et de son casting (Alison Brie, Betty Gilpin, Marc Maron, Kate Nash entre autres talents), la nouvelle qui arrive devrait t’apporter de la joie.

C’est officiel, GLOW aura bien une saison 3

Quelques mois après la mise en ligne sur Netflix de la saison 2, Zoya the Destroyer, Junk Chain et Liberty Belle, entre autres meufs badass s’apprêtent déjà à remonter sur le ring.

Pour l’instant, l’intrigue de ces nouveaux épisodes demeurent secrète mais fort reste à parier que les mois qui arrivent nous apporteront quelques précisions.

En tout cas, l’impatience monte déjà à la rédaction, qui comporte quelques aficionados de la série événement. Pour ma part, j’ai hâte de remettre le nez dedans.

Bien entendu, je n’ai pas encore en ma possession une date de sortie pour cette saison 3, mais je te la communique dès que je la reçois.

Tu as hâte ?

