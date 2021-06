Le 26 mai 2019, les Français et les Françaises iront aux urnes pour voter au seul et unique tour des élections européennes.

Nina a 23 ans, et elle est la représentante de la France dans la campagne #GIVEAVOTE organisée par l’Association Carte Jeunes Européenne, et financée par le Parlement et la Commission européenne.

Elle a pour but d’inciter les jeunes à voter aux prochaines élections, et à les sensibiliser à l’impact que l’Union européenne peut avoir sur leur vie et sur leur quotidien.

L’engagement de Nina dans la campagne #GIVEAVOTE

« If you give a shit, #GIVEAVOTE », c’est le slogan de la campagne européenne #GIVEAVOTE.

Nina raconte pourquoi elle a décidé de se lancer en tant qu’ambassadrice de cette campagne :

« L’Europe a toujours fait partie de ma vie : les voyages, les potes, ERASMUS, les avantages étudiants pour les jeunes, et surtout la culture et l’histoire que nous partageons depuis des siècles et des siècles. Je suis passionnée d’histoire et de politique, et l’UE est le symbole même de la paix entre nos Nations qui n’ont jamais repris les armes pour s’attaquer mutuellement depuis sa création. Une première pour notre vieux continent si rancunier et agressif ! Et grâce à cela nous avons pu nous ouvrir, échanger, découvrir, et surtout apprendre de nos voisins. Nous partageons tous et toutes cette fibre européenne que l’on en soit satisfait ou non. »

Après un bachelor de Science Politique au Canada, Nina s’est spécialisée en Communication Publique et d’Influence. Depuis toujours, la politique et l’actualité la passionnent :

« Sans forcement m’engager politiquement, je pense qu’il est essentiel de toujours avoir un œil sur ce qui se passe et d’essayer de comprendre le fonctionnement de nos institutions nationales et internationales. Les choses peuvent changer très vite, je tiens à m’informer au maximum sur ce qu’il se passe dans les sphères de pouvoir qui décident de nos lois. De plus, certaines de ces lois sont la clé de nos libertés fondamentales, je trouve donc important de se mobiliser et de défendre ses convictions pour éviter que d’autres ne décident à ma place. Rien n’est acquis et tout reste à défendre et à protéger. »

#GIVEAVOTE : une campagne de jeunes pour les jeunes

#GIVEAVOTE est une campagne d’activation du vote des jeunes menée par 25 activistes européens.

Ce projet est né d’un constat alarmant : en 2014, seuls 28% des jeunes sont allés voter aux élections européennes...

Pourtant pour Nina et toutes les personnes impliquées dans la campagne, la politique européenne impacte nos vies à tous et toutes et admet des conséquences sur notre avenir.

Il est donc important que chacun et chacune se réapproprie la sphère politique :

« Que l’on soit europhile, eurosceptique ou eurojem’enfoutiste, il est important de se saisir de son droit de vote pour faire entendre sa voix et élire le ou la candidate qui défendra au mieux nos idées. Bien plus qu’une campagne de vote, #GIVEAVOTE est un projet de réappropriation de la sphère politique mené par les jeunes pour les jeunes. Nous sommes l’avenir de cette Europe et nous devons la façonner à notre image en défendant nos intérêts présents et futurs. En allant voter, nous dessinons l’Europe de demain. »

La campagne ne prend pas position pour un parti plutôt qu’un autre : elle est apolitique.

Son but est simplement de permettre aux jeunes d’avoir une meilleure compréhension de l’UE, de ses avantages, ses inconvénients et de les inciter à réfléchir à la vision de l’Europe qu’ils veulent défendre.

Ce projet cible tous les jeunes, en particulier ceux qui se sentent délaissés par les politiques et qui ont l’impression que leur voix ne compte pas : votre opinion compte !

Le message de la campagne et de Nina sont clairs : il faut aller #GIVEAVOTE dimanche prochain ! Pour plus d’informations tu peux aller consulter le site officiel de la campagne !

Et toi, tu comptes aller voter dimanche prochain ? Raconte-nous pourquoi en commentaires !

