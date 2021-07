Dans la saison 3 de Stranger Things, Eleven troque son éternelle robe rose contre des tenues 80’s colorées et dans l’air du temps. Kalindi t’as composé 3 looks pour que tu arbores le même style, version 2019.

À peine sortie, je l’ai avalée tout rond.

La saison 3 de Stranger Things a débarqué sur Netflix jeudi 4 juillet, pour L’Independence Day, et rares sont ceux qui n’ont pas encore cédé à l’appel d’un tour en vélo à Hawkins.

Personnellement, les huit nouveaux épisodes m’ont laissée sur ma faim mais s’il y une chose que je ne peux pas nier, c’est le style cosmique des personnages.

Et cette année, même Eleven développe son goût pour la sappe, en délaissant son éternelle robe rose à col Claudine pour plonger tête la première dans les années 80.

Et… c’est un succès !

Ses looks sont d’ores et déjà iconiques.

Je te propose du coup d’adopter 3 tenues semblables à celles de la super-héroïne.

Le look masculin/féminin jaune et noir

Je ne me lasse pas de cette silhouette, un peu androgyne et encore aujourd’hui dans l’air du temps.

Rien de plus normal puisque les années 80 connaissent un beau retour depuis quelques années. Comme les années 90 et 2000 tu me diras. LA MODE QUOI.

Pour adopter cette même silhouette, je te propose une chemise jaune et noire à rayures, un petit pantalon taille haute et bouffant, des bretelles noires que tu peux croiser sur la poitrine comme Eleven et une petite paire de baskets blanches et basiques.

Le look cosmique 80’s

C’est sans aucun doute ma silhouette préférée de toute cette saison 3.

Typiquement 80’s avec la chemise bariolée, des bretelles, un pantalon taille-haute, des baskets simples et un palmier sur la tête entourée d’un gros chouchou coloré, ce look est hyper facilement reproductible et fait immédiatement son effet.

Le look robe-chemise bariolée

CHADORE.

Hyper facile à porter pendant l’été ou le printemps, cette tenue est hyper colorée, ludique et met de la joie dans la vie !

Pour la reproduire, c’est un peu plus compliqué, car les motifs arborés par Eleven sont tout de même assez particuliers.

Je suis certaine que tu peux en trouver une très similaire en friperies.

Mais si tu es plus fana des marques accessibles et connues, voilà ce que je te suggère :

Alors mon bel esturgeon qu’en dis-tu ? Prête à revêtir le look d’Eleven pour pédaler à vélo partout sauf à Hawkins (parce qu’en vrai, qui veut habiter dans une ville où tu risques de te faire bouffer le cul toutes les 14 secondes) ?

À lire aussi : Pourquoi Stranger Things saison 3 m’a déçue