Tu ne le sais peut-être pas, mais j’ai la phobie des magasins, et du shopping en général. Trop de bruit, trop de monde, trop de reflets du miroir qui ne me plaisent pas.

Le shopping en ligne s’annonçait donc comme la solution, mais là encore ça coince pour moi : c’est long, je ne sais pas par où commencer et je suis fatiguée d’avance à l’idée de devoir renvoyer un colis parce que la taille ne convient pas.

Bref, la mode et moi ça fait deux. Te voilà prévenue.

Pourtant, ce matin, quand Mymy nous a demandé les sujets sur lesquels nous voulions écrire, je me suis entendue lui proposer un Get The Look. J’en suis la première étonnée, je t’assure !

Un look inspiré par la série Glow

La raison de ce saut dans l’inconnu ? Ruth, catcheuse et personnage central de la série Glow. En bingeant la saison 2 pour me préparer à la troisième qui arrive le 9 août sur Netflix, je suis tombée raide dingue de Ruth.

Enfin non, la jeune femme étant relativement insupportable, je suis plutôt tombée raide dingue de son look.

Un look casual, pas prise de tête, naturel, un peu masculin mais qui n’éclipsait pas sa féminité, un look tout droit sorti des années 80… bref, un look auquel je pouvais ENFIN m’identifier.

J’ai vraiment eu l’impression de trouver le saint graal, moi qui passe 5 mois à répéter « Il faut que j’achète un nouveau jean » en attendant qu’il tombe du ciel parce qu’aucun ne me convient et que l’idée de mettre un pied dans un centre commercial me terrifie.

Comme j’imagine (enfin surtout j’espère) ne pas être la seule à galérer pour me fringuer, j’ai décidé de me sacrifier pour l’équipe en passant des heures sur des sites de mode pour te trouver LE look inspiré de Ruth.

Et puisque vraiment ma bonté ne connait pas de limite, je t’en ai même préparé deux. C’est cadeau, ça fait plaisir.

Le look menthe à l’eau de Ruth dans Glow

Ce look ne crierait-il pas « Je suis fraîche et décontractée, ma vie est remplie de soleil et de thé glacé » ? Il me semble bien que si.

Et est-ce que ce serait pas un peu un life goal de dégager ce genre de mood ? Il me semble bien que si aussi.

Ma passion dans la vie c’est les t-shirts un peu larges.

Parce que je pique tout le temps ceux de mon frère ou de mon meilleur ami, du coup je flotte toujours dedans Parce que tu peux transpirer comme une dingo et les gens n’en savent QUE DALLE

Pour avoir Hollywood est dans sa tête et répéter dans un studio aux couleurs menthe à l’eau (big up à celles qui ont la ref’) c’est tout simple !

Un t-shirt vert-menthe-toute-douce (j’ai pas les termes techniques, déso), un pantalon confortable, à rayures avec DES POCHES, des vraies, un French Tuck (bisous Tan ♥), et hop, le tour est joué !

J’ai beau ne pas être portée sur la mode, cette petite planche me fait grandement de l’effet. Je devrais faire ça plus souvent…

Le look Ruth-our vers le Futur / Pastel pop pour niquer des pères

Elle est pas kiki avec son petit mom jean, Ruth ?

J’ai pris un peu plus de liberté sur ce look-là, notamment en me séparant de cette horreur à sa taille. Je veux pas provoquer les foules, on est d’accord : la banane c’est pratique. Mais est-ce vraiment joli ?

Point de banane ni de sac à mains parce que je m’y connais autant dans ce domaine que dans celui du maquillage (très très peu donc), mais un bomber pour se sentir badass, et un t-shirt Wonder Woman pour se sentir… badass !

Ce look pourrait sobrement s’intituler : un look pour niquer des pères.

Voilà ma Chupa Chups, c’est fini. On l’a fait, ensemble.

Viens me dire dans les commentaires ce que tu penses de ces looks, tes petits tips si toi aussi tu détestes les magasins et si je m’en suis bien sortie avec ce premier Get The Look !

(Y en aura probablement pas d’autres de ma part, mais ça fait toujours plaisir ♥)

