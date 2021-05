La série à succès HBO est une merveille visuelle où chaque plan pourrait devenir un fond d’écran. Du décor au maquillage en passant par les costumes, c’est un univers esthétiquement très inspirant.

Ce qui m’a tout de suite tapé dans l’œil, ce sont les looks des principaux personnages féminins, tous très différents et chacun reflétant parfaitement une tendance actuelle.

C’est pourquoi je te propose des looks inspirés de Rue, Jules, Kat et Maddy, qui sont ceux que j’ai trouvé les plus intéressants.

Si tu veux en savoir un peu plus sur cette série que je te conseille grandement, je t’invite à aller lire la critique enthousiaste de Kalindi.

La costumière à l’origine des looks d’Euphoria

C’est à Heidi Bivens que l’on doit les costumes de la série. Pour cette costumière, il est important que les jeunes puissent créer un environnement sûr, leur permettant d’exprimer leur personnalité à travers leur style.

Si les personnages d’Euphoria semblent s’habiller de manière plus réaliste que d’autres teen shows tels que Gossip Girl ou Riverdale, c’est parce que Bivens a tenu à ce que leur façon de se vêtir reflète celle des adolescent·es de tous les jours.

Elle confie a Fashionista :

J’ai observé de vrais adolescents. Je suis allée dans les lycées, je restais assise à l’extérieur et je les regardais quand ils sortaient de l’école, juste pour voir comment ils s’habillaient réellement, comment ils ont accès aux vêtements et où ils les achètent.

C’est ainsi qu’elle en est venue à se tourner majoritairement vers des pièces vintage et de seconde main.

C’est la première fois que Bivens travaille sur une série et non un film, ce qui lui a permis d’expérimenter davantage et de traduire la personnalité des personnages à travers de multiples tenues.

Certaines des pièces que je te propose ici peuvent donc se trouver relativement aisément en friperie. Tu comprendras cependant que je ne peux te proposer de liens te dirigeant vers l’achat de vêtements de seconde main !

Ces looks sont inspirés des personnages mais ne sont pas les produits exacts. C’est pourquoi ils sont là pour t’inspirer, et qui sait, peut-être as-tu déjà certaines de ces pièces dans tes placards.

Mais si ce n’est pas le cas, tu trouveras ce qu’il te faut ici !

Le style de Rue dans Euphoria

Si au départ il était prévu que le style de Rue ressemble d’avantage à celui de Zendaya lorsqu’elle est habillée par son style Law Roach, l’actrice a révélé au cours de L‘ATX Télévision Festival que ce look ne convenait pas au personnage et que finalement, l’inspiration pour Rue venait tout droit du style de Zendaya elle-même.

Elle confirme que son style dans la vraie vie se rapproche bien plus de celui de Rue que de celui qu’elle arpente sur les tapis rouge. D’ailleurs, plusieurs pièces de la garde-robe de Rue proviennent en fait de celle de l’actrice.

J’ai consacré un article au style de Zendaya, où je reviens sur l’évolution de son look et sa façon personnelle de s’habiller, plus décontractée et androgyne.

Au cours de l’épisode 6 de la première saison d’Euphoria, Rue porte d’ailleurs un costume initialement conçu pour petit garçon.

Le style de Jules dans Euphoria

Si Jules est un personnage complexe sur lequel je n’arrive pas vraiment à me faire une idée, je peux t’affirmer avec assurance que j’apprécie au moins son style.

Hunter Schafer est mannequin et Euphoria est sa première expérience en tant qu’actrice. Elle a confié dans une interview qu’elle n’avait d’ailleurs jamais envisagé ce métier, et qu’elle était plutôt partie pour travailler dans la mode.

Cet attrait pour ce domaine est la raison pour laquelle elle a elle-même activement participé à imaginer le style de son personnage.

D’après Fashionista, le réalisateur Sam Levinson a voulu que Jules semble tout droit sortir d’un animé. Ce qui se ressent dans son style pastel façon écolière.

Ce qui est intéressant avec son style, c’est que puisqu’il évolue au rythme de son personnage, il reflètera de plus en plus l’indépendance qu’elle est en train de se construire, et développera de petites notes grunge.

Le style de Kat dans Euphoria

Si le style de Kat au début de la série est plutôt soft et mignon, c’est évidemment de celui qui émmerge de sa transformation dont je vais te parler.

Kat est en pleine phase de recherche de soi, et c’est par son style qu’elle se trouve petit à petit.

L’inspiration pour Kat vient tout droit du mouvement punk, et comme cette évolution reflète aussi celle de sa sexualité, elle s’inspire également de l’univers BDSM en arborant par exemple des harnais par-dessus ses tops.

Le style de Maddy dans Euphoria

Le style de Maddy reflète la personnalité d’une jeune femme qui veut tout avoir sous contrôle. Heidi Bivens a imaginé son style comme quelque chose dont les spectateurs se souviendraient.

Son style se veut iconique, audacieux, assuré.

Tous ces personnages ont aussi un maquillage propre à leurs styles, d’une grande importance dans l’expression de leurs personnalités. C’est une vraie touche essentielle chez chacune d’entre elles.

C’est pourquoi Alix t’en parle dans un article accompagné de tutoriels pour les réaliser !

Est-ce que tu as regardé Euphoria ? Qu’as-tu pensé de la série et des styles vestimentaires des personnages ? Quel est le look qui raisonne le plus en toi ?

