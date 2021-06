George R. R. Martin évoque sa propre fin de Game of Thrones

L’auteur de génie derrière la saga suivie par le monde entier sur petit écran, George R. R. Martin, a lui aussi assisté au dévoilement du dernier épisode de la série culte sur HBO.

De son côté, il n’a pas terminé d’écrire les livres. Il s’est donc confié dans son blog sur la fin qu’il a imaginée pour sa saga.

Ce doit être si étrange de voir son propre monde s’émanciper. George R. R. Martin a vu dimanche soir la fin d’une sorte de fanfic gigantesque, même si bien sûr, il a aussi travaillé dessus.

Sur son blog personnel, l’écrivain a fait ses adieux à la série, avec comme maître mot la mélancolie.

Voici quelques extraits de son discours.

Je n’aurais pas pu non plus imaginer devenir moi-même une célébrité… pour être honnête, je ne suis toujours pas certain de savoir comment ça a pu arriver.

Il n’y avait aucun moyen de savoir que cette série serait différente, que ce pilote ne serait pas seulement tourné, mais se transformerait en l’un des plus grands succès de HBO, remporterait un nombre record d’Emmy Awards, deviendrait le show le plus populaire (et le plus piraté) du monde, et transformerait un groupe de talentueux acteurs, souvent anonymes, en célébrités et stars planétaires.

La question qui brûle les lèvres des fans des premières heures, ceux des livres, c’est bien sûr : comment se terminent-ils ? Différemment de la série ?

Toujours sur son blog, l’auteur a donné quelques indications plutôt floues sur la fin qu’il prépare.

« Et moi ? Je suis toujours là, je m’occupe toujours. En tant que producteur, j’ai cinq shows en développement chez HBO (certains n’ayant rien n’à voir avec Westeros), deux chez Hulu et un chez History Channel.

Et j’écris. Winter is coming, je vous l’ai dit, il y a longtemps, très longtemps… et l’hiver vient. THE WINDS OF WINTER est très en retard, je sais, je sais, mais il arrivera. Je ne dirai pas quand, j’ai déjà essayé, mais ça n’a fait que vous décevoir et me porter la poisse… Mais je le terminerai, et ensuite viendra le livre A DREAM OF SPRING.

Comment ça se terminera ? J’entends les gens me poser la question. La même fin que la série ? Différente ?

Eh bien… oui. Et non. Et oui. Et non. Et oui. Et non. Et oui.

Je travaille sur un support bien différent de celui de David et Dan, n’oubliez pas. Ils ont eu six heures pour cette saison finale. Je n’attends pas moins de 3000 pages manuscrites pour mes deux derniers livres, avant de finir… Et si plus de pages et de chapitres sont nécessaires, je les ajouterai. […]

Il y a des personnages qui ne sont jamais apparus à l’écran, d’autres qui sont morts durant la série mais qui continuent de vivre dans les livres… […]

Livre ou série, laquelle des fins sera « la vraie » ? C’est une question stupide. […]

Faisons comme suit : je l’écrirai. Vous la lirez. Et puis chacun pourra se faire son idée, et en débattre sur Internet. »