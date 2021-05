J’étais en train de me remettre de ma sieste du jour devant mon écran en faisant mon petit tour des Internets comme chaque début d’après-midi quand j’ai fait LA découverte !

Je suis tombée sur ce tweet plein de promesses :

⚡ Attention⚡

J'ai créé un site pour générer votre timeline de festival à partir de vos écoutes Spotify :

➡️ https://t.co/aezLHROBQv ⬅️

Partagez le site et vos résultats ! pic.twitter.com/ZrK5wIR9KH — pp8 (@pepeouite) August 6, 2019

Un site pour créer ton festival de rêve à partir de Spotify

Take me here festival est donc un générateur de festival personnalisé.

Ni une, ni deux, je clique !

Le site me demande de connecter mon compte Spotify, ce que je fais… boom, me voici face au line up du festival de mes rêves, 100% sur mesure et made in Cassandre.

Voilà les résultats générés pour moi :

Feu! Chatterton, Mai Lan, Thérapie Taxi, Angèle, Bagarre, Bon Iver, Odezenne : un grand cru pour moi.

Je te laisse cliquer sur leurs noms pour découvrir leurs sessions acoustiques madmoiZelle si tu ne les connais pas encore tous !

Le générateur de festival, ma passion

Je suis enchantée de mes résultats ! Ce site marche du tonnerre puis-ce qu’il utilise tes préférences Spotify !

C’est basé sur tes artistes les plus écoutés de tous les temps. Pour les scènes, plus t’as écouté quelqu’un, plus il sera programmé tard.

Je suis presque un peu triste que ce festival n’existe pas pour de vrai…

Bravo et merci à Pierre Petit, le lyonnais qui a créé cette merveille et égayé mon après-midi ! Voilà le lien pour tester à ton tour.

Bon je suis peut-être pas la plus objective mais un truc qui vient de Lyon, ça peut être que bien de toute façon.

Cette fonctionnalité ne marche qu’avec Spotify, déso la team Deezer. Si tu ne peux pas essayer de toi-même, je te laisse checker ce thread où les gens postent leurs résultats.

Et toi, t’as fait le test ? C’est quoi la programmation de ton festival de rêve ? Raconte-moi tout ça dans les commentaires que je vois si je m’invite à ton festoche ou pas !

Je te préviens, je mets Philippe Katerine sur la main stage direct !