Hier, je me suis bien amusée à reproduire les bouilles de mes collègues de la rédac avec ce générateur d’avatars.

Et je me suis découvert un don que je me dois de partager au monde entier grâce à cet article !

À la découverte d’un générateur d’avatars

Tu peux cliquer juste ici pour y accéder !

Rien n’est traduit en français, et si comme moi tu ne maîtrises pas la langue, la technique du clic aléatoire fonctionne à merveille.

Trêve de plaisanterie, clique sur le bouton rose pour commencer, et le reste est complètement instinctif.

Ça me rappelle mes jeunes années, durant lesquelles je passais des heures à habiller mes poupées virtuelles.

Nos essais avec le générateur d’avatars

C’est Mymy qui a été la première à s’éclater à façonner un avatar à son image, et ça lui ressemble comme deux gouttes d’eau :

Si j’étais genre pareille, mais plus mince et avec une A T T I T U D E pic.twitter.com/UHfPHldMmK — Mymy Haegel (@mymyhgl) August 8, 2019

Et puis j’ai continué sur sa lancée en créant le mien :

La ressemblance n’est-elle pas DINGUE ? Heureuse de me trouver si douée, j’ai enchaîné en imaginant les avatars de mes collègues Lucie, ta rédactrice beauté, et Louiselle, ma camarade de ciné-séries.

Louiselle looking FIERCE

Lucie looking CUTE

Alors ? Que dis-tu de mon nouveau talent ? Je pense sérieusement à une reconversion professionnelle.

N’hésite pas à envoyer tes créations d’avatars (de toi, de tes potes, de tes parents, des membres de la rédac, que sais-je !) au compte Instagram de madmoiZelle (@madmoizelledotcom), j’ai hâte de voir tes œuvres d’art !

