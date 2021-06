Yeeeees la sexualidad !

Les pénis, les vagins, les fesses, les poils, les nichons, étou.

Game of Thrones est sûrement l’une des séries où les scènes de sexe sont les plus hard-core, étant donné qu’elles se font parfois entre frères et sœurs ou alors sans consentement.

Toutefois, parmi l’infinité de scènes franchement problématiques, il y a de vraies belles séquences de cul, qui feraient baver même le plus sec des Saint-Bernard.

Lesquelles ? Voilà une petite compilation des moments les plus hot de tout Game of Thrones !

Daenerys et Jon Snow qui s’envoient en l’air pour la première fois

C’est LA scène que tout le monde attendait.

Bien que Jon soit en réalité le neveu de Daenerys, leur frotti-frotta n’en demeure pas moins super chaud.

Et pour cause, on y voit… le super bouli de Jon Snow, qui a fait pâlir la rédac’ en 2017, à la toute fin de la saison 7.

Les deux amants, qui sont restés longtemps à bouillir de désir l’un pour l’autre, ont enfin accompli ce dont ils rêvaient : s’ébrouer avec passion.

Un délice sans égal dans la série !

Jon Snow et Ygritte dans une caverne

Jon Snow est non seulement un héros de guerre, le digne prétendant au trône de fer, un type loyal et adorable, mais il est aussi et surtout l’inventeur du cunnilingus.

Souviens-toi, alors que Jon avait fait vœu de chasteté à la Garde de Nuit, le jeune homme est tombé en pâmoison devant une superbe rousse qui l’accusait toujours de ne jamais rien savoir.

Si entre les deux loustiques, tout n’était pas gagné, puisque leur relation a démarré de manière un peu violente en mode : « J’te capture » « Non, c’est moi qui te capture », les deux BG ont fini par céder à leurs pulsions un jour dans une grotte.

C’est sans vraiment savoir ce qu’il faisait, que Jon est alors descendu le long du ventre d’Ygritte pour aventurer sa langue sur son sexe.

Et paf, ça fait des chocapics !

Missandei et Grey Worm, tout en douceur

Ça n’est pas un secret, Grey Worm est dépourvu de pénis et démontre bien, dans une jolie scène, qu’il n’est pas nécessaire de posséder un sexe en érection pour faire kiffer sa partenaire.

Missandei et lui se tournaient autour depuis vraiment longtemps quand un beau soir ils ont décidé de passer à l’action, et de le faire tout en douceur.

Les deux amants maudits de la série se sont aimés avec tendresse cette nuit-là, et ont sûrement dû remettre le couvert un paquet de fois après.

Robb Stark, Talissa, et une peau de bête

Il y a moins d’un an, j’ai décidé de remater tout Game of Thrones pour être fin prête quand l’ultime saison débarquerait à la télévision.

Et je suis retombée sur l’une des scènes les plus hot au monde, que j’avais… complètement oubliée.

Il s’agit bien sûr du moment qui unit Robb Stark le méga BG à sa future meuf Talissa, également méga BG de l’extrême.

Leurs deux corps qui s’agitent sur une peau de bête m’a donné de la fièvre, ça je te le garantis !

Dommage que leur couple ne dure pas bien longtemps et qu’ils finissent tous les deux par se faire zigouiller.

« Y’a pas de respect frère ! », comme dirait le philosophe Julien Tanti des Marseillais.

Oberyn et la pluralité des corps

Oberyyyyyyyyyyyyyyyyn.

C’est fou qu’un mec dont le temps de vie à l’écran a été si court ait autant marqué les esprits.

Pour moi, avec Jorah, il est de loin le gars le plus sexy de la série entière. Et pourtant, il se fait éclater le crâne en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

Mais le peu de fois où il apparaît à l’écran, il est MAGNÉTIQUE. C’est à se demander s’il n’a pas quelques aimants sous le pénis !

Bref, Oberyn comme sa compagne Ellaria, n’a aucun problème avec la notion de pluralité. Au contraire, les deux appliquent souvent l’adage : « Plus on est de fous, plus on rit ».

Leurs envies se traduisent donc par des orgies régulières, et tous les prétextes sont bons pour ken à plusieurs.

La mort de Joffrey par exemple, les rend tellement heureux qu’ils décident de se frotter contre Olyvar, un gigolo et une jeune femme.

Un délice pour eux comme pour nos yeux !

Daenerys qui prend le contrôle de Khal Drogo

La première fois que la mère des dragons a eu un rapport sexuel, ça s’est fait sans consentement et sans aucune douceur.

Mais Daenerys est finalement parvenue à donner une nouvelle dimension à sa relation avec son nouveau mari et lui apprend à faire l’amour avec plus de tendresse et de considération.

Lui qui n’avait l’habitude que de levrettes violentes est tout décontenancé de voir sa femme se mettre sur lui, et le regarder dans les yeux.

À ce moment-là, Dany prend le pouvoir et ne s’arrêtera jamais, jusqu’à accomplir son triste destin, désormais connu de tous, depuis la diffusion cette semaine du tout dernier épisode de la série.

Voilà, mon bel esturgeon, les meilleures scènes de cul (d’après moi) de tout GOT.

Et toi, lesquelles t’ont fait le plus d’effet ? Viens me raconter ça en commentaires !

