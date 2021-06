Attention spoilers ! Si tu ne veux pas te gâcher le plaisir de découvrir l’ultime épisode de Game of Thrones l’esprit vierge de tout spoil, je te déconseille de lire cet article !

just here for the memes — Maisie Williams (@Maisie_Williams) May 20, 2019

Si comme Maisie Williams (Arya), ton kif dans la vie c’est les mèmes et autres pépites de l’Internet, tu es au bon endroit !

Si tu aimes la vie et le lol tu peux aussi dévorer le dernier récap rigolo de Mymy (c’est triste mais c’est drôle) et celui tout aussi délirant de Chrys, internaute anglophone elle aussi spécialisée dans les récap rigolo.

N’hésite pas à aller leur donner de l’amour !

Allez hop, pour bien commencer : un résumé sans spoiler de l’épisode final de Game of Thrones !

Le règne le plus rapide de Game of Thrones

Ouiiiiii Dany l’a fait !! Elle est maintenant la Reine de tout West-… wait no, c’est fini, elle est morte.

Un règne court et pas efficace, donc.

En même temps, quand t’accèdes au pouvoir en carbonisant toute la population de la ville sur ton passage, il faut pas s’étonner que ça plaise pas à tout le monde…

The guy that stamps death certificates in Kings Landing #GameofThrones pic.twitter.com/mppVeJcywX — Game of Thrones Memes (@IronThroneMemes) May 17, 2019

Le mec qui tamponne les certificats de décès à King’s Landing

Juste représentation du temps pendant lequel Daenerys a été Reine de King’s Landing.

Mais boooon, je vais pas vous mentir, cette scène où Drogon met des petits coups de truffe à sa maman en espérant qu’elle fait juste semblant de dormir m’a autant remuée que la mort de Mufasa.

Drogon when he saw dead Dany #GameOfThrones pic.twitter.com/H4h6kY6y6p — Travon Free (@Travon) May 20, 2019

Drogon quand il a vu le corps de Dany

Tout de même… 8 saisons de lutte pour ne même pas avoir le luxe de poser un demi-cul sur le Trône de Fer, et mourir poignardée par son neveu/amant… Quel seum.

Qui va finir sur le Trône ?

C’était la grande question de la série, et l’épisode final y a enfin répondu !

Alors : Jon ? Sansa ? Mylène Farmer ??

Spoiler : on sait déjà tous qui va finir sur le trône de fer. ??‍♂️#GameOfThrones #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/Szg3s7korV — Thibaud (@thibaudtour) May 19, 2019

Même l’actrice Jessica Chastain avait son pronostic sur le grand final :

My theory:

Sansa ends up on the Iron Throne

Arya becomes the hand of the Queen

Daenerys kills Jon Snow

Arya kills Daenerys

Tyrion continues to sh?t the bed

And I miss all of it because I'm traveling. #gameofthrones @SophieT pic.twitter.com/VxQxkzH6Ah — Jessica Chastain (@jes_chastain) May 19, 2019

Ma théorie : Sansa va finir sur le Trône de Fer Arya va devenir Main de la Reine Daenerys tue Jon Snow Arya tue Daenerys Tyrion continue de se chier dessus Et je loupe tout ça parce que je voyage.

Ok, elle était à côté de la plaque, mais j’aimais beaucoup sa théorie !

Fair-play, Game of Thrones a laissé à chacun le droit de rêver de poser son séant sur le Trône de Fer. Y compris ceux qui n’avaient aucune chance.

Sansa, bébé, je t’aime, ne change jamais.

« Mon oncle, asseyez-vous s’il vous plait » Bien sûr que je soutiens les « droits des hommes »… Leur droit de bien fermer leur gueule !

Bon donc, je résume :

L’oncle Machin a tenté une percée mais s’est fait remettre à sa place en 2-2 par Sansa.

Avant même d’avoir pu le sortir de son emballage Dany a dû rendre son nouveau trône.

Jon ne peut pas y accéder non plus puisque c’est lui qui a tué Dany et que GreyWorm le prend bof bof bien.

Cersei et Jaime. sont. morts.

Les scénaristes n’ont pas le courage de laisser Sansa ou Arya prendre le pouvoir sur tout Westeros.

Du coup. Il reste qui ?

Bran The Broken, nouveau roi dans Game of Thrones

Bran f*cking Stark mesdames et messieurs ! Le mec qui en branle pas une depuis la fin de la saison précédente !

Tu l’avais vu venir toi ?

When you don’t contribute in the group project & still get an A #TheFinalEpisode #GOT pic.twitter.com/UwsAC1JYLH — ||SMKS|| ? (@Sincerely_Shas) May 20, 2019

Quand tu ne participes pas au projet de groupe mais que t’as quand même 20/20

Tout comme les génies de la toile, Sansa l’a un peu en travers de la gorge et ne peut s’empêcher de le faire remarquer.

Absolument personne : Sansa : LE PÉNIS DE BRAN NE MARCHE PAS

Mais au final, c’est plutôt logique…

Drogon destroying the iron throne because new king Bran got his own seat#GameOfThronesFinale#TheFinalEpisode#GameOfThronesFinale pic.twitter.com/T1onQnKqqT — Pravin Suthar (@iAmpravinsuthar) May 20, 2019

Drogon en détruisant le Trône de Fer parce qu’il sait très bien que le nouveau roi Bran a le sien

Alors, ça se finit comment Game of Thrones ?

Ok donc Bran devient roi des 6 royaumes, Sansa a récupéré le Nord, Tyrion est désigné volontaire pour être la Main du roi… et les autres dans tout ça ?

C’est une bonne situation, ça scribe ?

Aussitôt que les cendres ont arrêté de pleuvoir sur King’s Landing, Brienne s’est lancée dans la création d’un fan account pour Jaime.

Bonjour la jeunesse brûlée de Westeros, ici Gossip Girl, juste pour vous dire que Jaime Lannister est vraiment un mauvais coup xoxo #GameOfThrones pic.twitter.com/29WUHdJRzO — Zamówienie (@LaKheyette) May 20, 2019

Brienne out here altering Jaime Wikipedia page — Tyler R. Tynes (@TylerRickyTynes) May 20, 2019

Brienne en train de modifier la page Wikipedia de Jaime

i know we like to complain but imo the GOT writers really nailed the ending of brienne's storyline pic.twitter.com/r74rA2qld1 — clio (@cliomiso) May 20, 2019

Je sais qu’on aime se plaindre mais selon moi les scénaristes de Game of Thrones ont réussi la fin de la storyline de Brienne

Robin Arryn va monter son boy’s band

Robin Arryn c’est la preuve vivante qu’être nourri au sein c’est bon pour la croissance osseuse.

but can we talk about robin arryn's glow up#GameOfThrones pic.twitter.com/bBDNUGmxnR — Alyn Amo (@alyynnnxo) May 20, 2019

Mais est-ce qu’on peut parler du glow up de Robin Arryn

Sam : bisounours un jour, bisounours toujours

Fraîchement nommé Maestre, Sam ne renonce pas à ses rêves d’un monde moins tyrannique. Même si les rageux ragent.

Sam : La démocratie ? Le conseil de Westeros : —

From Jon Snow to Aegon Targaryen back to Jon Snow

Le pauvre Jon en a vraiment bavé depuis qu’il est revenu d’entre les morts…

Après avoir sauvé le bouli de pas mal d’habitants de Westeros et tué sa go (qui était accessoirement le dernier membre de sa famille proche), il est renvoyé à la Garde de Nuit sans plus de considération.

Sa vie c’est un peu :

Started at The Night’s Watch Now We’re at The Night’s Watch (again)

Fort heureusement, retourner au mur signifie aussi retrouver des personnes qui comptent pour lui.

Comme Tormund.

MDR C’EST COMME ÇA QUE GAME OF THRONE À VRAIMENT FINI

Et Ghost !

The pets we have all been waiting for!!! #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/WfBRsQp8sf — Jennifer Rose (@J2theDouble_N) May 20, 2019

Les caresses qu’on attendait tous !!!

Merci pour ce moment, vraiment, j’en avais besoin.

Arya l’exploratrice

Arya qui s’en va explorer l’Ouest de Westeros c’est la meilleure fin de storyline pour le personnage ! (surtout parce que ça me donne énormément envie d’avoir un spin-off sur la jeune Stark héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé)

ARYA STARK > CHRISTOPHER COLUMBUS — h (@youresoartdeco) May 20, 2019

Dany peut en fait reposer en paix

La Mère des Dragons aura aussi vécu des saisons épuisantes, et j’aime croire qu’il existe un « après » où elle peut enfin chiller pendant 5 minutes, un verre de vin à la main en racontant tous ses potins à Missandei.

daenerys reuniting with missandei in heaven pic.twitter.com/XpOBU7fBnI — h (@youresoartdeco) May 20, 2019

Daenerys qui retrouve Missandei au paradis

Cersei divise les fans, même depuis l’au-delà

Même dans la mort, Cersei partage les foules.

D’un côté, il y a ceux qui ont perdu tout respect :

Quand la partie de Jenga a mal tournée…. #GameOfThrones pic.twitter.com/33r0AYOxkW — Miss Augine (@MissAugine) May 21, 2019

De l’autre, ceux qui la voient pour ce qu’elle est vraiment : la Reine du Sass !

Image du final qui a fuité Cersei dans l’épisode 6

La PLS des fans après le final de Game of Thrones

Voilà, Game of Thrones c’est bel et bien fini.

Bien sûr, il y aura des spin-off et des documentaires, mais la série telle que les fans la connaissent a fait sa dernière apparition.

Ça fout un coup au moral quand même.

Quand je réalise que c’est la fin de #GameOfThrones et que je me retrouve sans but dans la vie pour la première fois depuis 2013 pic.twitter.com/P0SAn5bSte — Jeanne (@JeanneBertholon) May 20, 2019

jour 2 sans #GameOfThrones et même cette grosse folle de cersei me manque pic.twitter.com/k40eVQJfwV — claire • got spoilers (@dontblamekp) May 21, 2019

Allez, sèche tes larmes, au moins la meute a survécu !

Merci à tous les génies du Web pour ces mèmes de qualité qui m’ont fait rire même dans les moments de détresse. Trop hâte de vous retrouver sur d’autres séries !

Et toi lectrice ? Comment vis-tu la fin de Game of Thrones ?

