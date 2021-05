Attention spoilers ! Prends garde lectrice ! Cet article est sombre et plein de spoilers…

Hé coucou ! Ça va ? Bien ? Tranquille ? Flex ? OK ON EN PARLE DE CE DERNIER ÉPISODE ???

Parce que y en a des choses à dire…

Pendant que la saison 8 de Game of Thrones continue de diviser les fans, les internautes sont toujours au rendez-vous, et ne déçoivent pas, eux.

Je te présente donc : les meilleures réactions de l’épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones ! Comme d’hab, n’hésite pas non plus à aller lire le récap rigolo de Mymy (jpp, cette madame est beaucoup trop drôle).

Daenerys perd définitivement la boule dans Game of Thrones S08E05

Bon, je vais être honnête… Quand l’épisode commence et que Dany ressemble à ça :

« Quelqu’un m’a trahie »

… quelque chose me met la puce à l’oreille : il y a une petite couille dans le latte Starbucks.

Certains pensent que depuis la mort de Missandei, Dany n’a plus personne pour la coiffer. Moi je dirais surtout qu’elle en a plus rien à faire la madame.

Khaleesi tryna do her own braids now that Missandei ain’t around anymore #GameofThrones pic.twitter.com/4wNl5SEafE — im bitch (@thagoodsis) May 13, 2019

Khaleesi quand elle essaie de faire ses tresses elle-même maintenant que Missandei n’est plus dans le coin

D’abord son mec, puis ses dragons, et maintenant sa BFF ? Normal qu’elle en ait gros sur la patate !

Mais bon… mettre le feu à tout King’s Landing, ne serait-ce pas un tout petit peu excessif ??

Daenerys après avoir entendu les cloches sonner

Les cloches : *sonnent* Dany et Drogon : —

Dany ne sait pas vraiment jouer à SimCity

Clairement, y a un boulon qui a sauté…

Dany sombrant dans la folie

Dans sa tête ça doit se passer comme ça :

Dany @ Drogon at the start of the next ep: #GameofThrones pic.twitter.com/ietQrFVBtV — Marium. (@elvenhstyles) May 13, 2019

Dany à Drogon au début du prochain épisode : « On l’a fait Patrick ! On a sauvé la ville. »

Daenerys après avoir tout carbonisé : « C’était thérapeutique pour moi, je ne regrette rien. »

Sauf qu’il n’y aura plus grand monde à King’s Landing pour acclamer la nouvelle reine.

Dany ruling kings landing after she literally killed everyone#GameofThrones pic.twitter.com/mnUkLW3cNC — night king (@amirrzaman) May 13, 2019

Dany gouvernant King’s Landing après avoir tué littéralement tout le monde

Ce BBQ improvisé et chaotique a suscité diverses réactions.

Les fans étaient plutôt en PLS :

me 2 daenerys for the last 40 mins #DemThrones #GamefThrones pic.twitter.com/kgEpKBCvMx — sansa stark stan (@thebitextual) May 13, 2019

Moi à Daenerys durant les 40 dernières minutes : « STP arrête »

Alors que Grey Worm vivait sa meilleure vie :

Grey Worm when Danaerys started burning down King's Landing. #GameOfThrones pic.twitter.com/TpcH9Frmln — Kelly (@NotThatKellyAnn) May 13, 2019

Grey Worm quand Daenerys a commencé à foutre le feu à King’s Landing

De son côté Missandei doit se dire qu’elle n’est pas la seule à avoir perdu la tête… (too soon ?)

Missandei in Heaven like: "I know I said Dracarys but this isn’t what i meant..”#GameofThrones pic.twitter.com/QBj8tdU1GD — c (@chuuzus) May 13, 2019

Missandei depuis le paradis : « Je sais que j’ai dit Dracarys mais c’est pas vraiment ce que j’avais en tête… »

Jon, lui, n’était franchement pas prêt, et les retrouvailles avec Dany risquent d’être pour le moins tendues.

Jon when he sees Daenerys after the fight #GameofThrones pic.twitter.com/S0iceXRP6v — net ♡ wonhyuk [hiatus kinda] (@wonoogii) May 13, 2019

Jon retrouvant Daenerys après le combat

Game of Thrones S08E05 : Jon est à bout

Ça fait un moment que ça se voit maintenant, Jon-Jon n’a plus qu’une seule chose en tête : pas le trône, non, ni le bouli de sa tatie, mais une BONNE VIEILLE SIESTE.

Jon Snow !!! durant tout le combat !!!

Bébé veut juste que les gens arrêtent de se battre et que tout le monde se fasse des câlins.

De préférence allongés.

En mode spoonage.

(Jon est une petite cuillère.)

Jon Snow : ARRÊTEZ DE VOUS BATTRE Grey Worm : —

Tyrion, pire conseiller de l’histoire de Game of Thrones

Ok, peut-être pas le pire (parce qu’il y en a eu des pas mal avant quand même). Mais il faut dire ce qui est : Tyrion a clairement perdu la main ! (Cette blague a été officiellement approuvée par Jaime.)

tyrion somehow thinking cersei’s gonna surrender after everything that’s happened #gameofthrones pic.twitter.com/2qGim3ni41 — sansa stark only (@zosiamarchs) May 13, 2019

Tyrion pensant d’une façon ou d’une autre que Cersei va se rendre après tout ce qu’il s’est passé Barbie : « C’est du crack ? C’est ça que tu fumes ? Tu fumes du crack ? »

Jon and Tyrion when they have to go back and admit that Sansa was right#GameOfThrones #GoT pic.twitter.com/5evBWFT98W — Varys was right (@connor_254) May 13, 2019

Jon et Tyrion quand ils devront rentrer et admettre que Sansa avait raison

Si seulement ils avaient écouté Varys…

Varys avait raison. Je vous l’avais dit : cette meuf est tarée. Bisous, le fantôme de Varys

Game of Thrones S08E05 : Clegane vs Clegane, le choc des titans

Une des meilleures scènes de cet épisode 5, c’est cette confrontation entre The Hound et son frère, transformé en zombie à la solde de Cersei.

Enfin, obéir aux ordres ça va bien 5 minutes, mais faut pas abuser non plus…

The mountain after Qyburn said “obey your queen” #GameofThrones pic.twitter.com/S3fQZOlGQy — Here Comes The Son ☀️ (@asianscump) May 13, 2019

The Mountain après que Qyburn lui a dit « Obéis à ta reine »

D’ailleurs Cersei ne se fait pas prier pour se barrer illico presto (bonjour j’ai 72 ans), et laisser les deux bro régler leurs différends.

#GameOfThrones Cersei walking past the Hound and the Mountain: pic.twitter.com/fXQ6lWNuuh — Hishaam (@ahmadhishaam) May 13, 2019

Cersei se faufilant à côté de The Hound et The Mountain

Le truc chiant, c’est que depuis que The Mountain a été transformé en une version body-buildée et maléfique du télétubbie violet (Tinky Winky, les vrais savent), c’est compliqué de le tuer…

#GameofThrones

The Hound: try to kill The Mountain

The Mountain: pic.twitter.com/If2LuxbMOd — Santa Madonna Glorietta (@KsiadzRobak321) May 13, 2019

The Hound : essaie de tuer The Mountain The Mountain : —

The mountain when the hound stabbed him in the eye #GameofThrones #got8 pic.twitter.com/MqkgmhFZw3 — Louie V (@Real_Louie_V) May 13, 2019

The Mountain quand il se prend un poignard dans l’oeil : « C’est juste une égratignure. »

C’était sans compter sur Clegane et sa passion pour le base-jump !

The Hound tombant avec Gregor

(Jpeps de ce choix musical)

Game of Thrones S08E05 signe la fin de Jaime et Cersei

La liste des morts s’allonge de deux nouveaux noms : Jaime et Cersei.

Ils ont quitté ce monde comme ils y sont venus : ensemble.

#RIP (Real Incestuous People)

Me, looking into every reflective surface I find after really fucking believing Jaime Lannister had finally changed: #GameofThrones pic.twitter.com/CH9PX2H3eZ — Marium. (@elvenhstyles) May 13, 2019

Moi, à chaque fois que je croise mon reflet après avoir cru que Jaime Lannister avait enfin changé : —

Que les fans soient satisfaits de la fin de ces 2 personnages ou non, une vraie question se pose :

Damn Cersei. What a wig to die in, sis. You sure? pic.twitter.com/VUkgkwyN0d — The Big Bag Wolf (@KidFury) May 13, 2019

Bordel, Cersei. T’es vraiment sûre de vouloir mourir en portant cette perruque, ma soeur ?

#GameOfThrones #GoT #GOT8x05 On dira ce qu’on voudra, mais la relation de Jaime et Cersei c’était du béton. — Athena_? (@LeaReseda) May 13, 2019

Voilà, les réactions de Game of Thrones saison 8 épisode 5 c’est fini !

Je vous laisse avec 2 leçons que cet épisode m’aura inculquées :

Les gens ne devraient pas appeler leurs enfants d’après des personnages fictifs

Everyone who named their baby Daenerys/Khaleesi going to their clerk of courts in the morning for legal name changes #GameOfThrones pic.twitter.com/MLU5269teB — Lesley Wright (@lesleywright_) May 13, 2019

Tous les gens qui ont appelé leur bébé Daenerys/Khaleesi courant jusqu’à leur greffier pour faire changer leur nom au petit matin

2. Les éléphants auraient pu être utiles face à Drogon

Critique de l’épisode 6 : les éléphants de Euron sont enfin arrivés.

Rendez-vous la semaine prochaine pour les meilleures réactions face au dernier épisode EVER de Game of Thrones… J’en tremble d’avance !

