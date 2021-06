Game of Thrones c’est fini forever !

Perso, j’ai un peu le seum, mais je suis contente qu’une nouvelle ère commence, où tu vas partir à la chasse de THE série qui pourra remplacer GoT dans ton cœur.

D’ailleurs, est-ce que tu as été attentive, hier, en matant l’ultime épisode ?

As-tu décelé toutes les références faites aux épisodes des saisons précédentes, qui viennent pour certaines expliquer le comportement des personnages et sceller leur destin ?

Laisse-moi te les résumer. Ou essayer en tout cas, parce qu’elles sont nombreuses bordel !

La référence de Daenerys à Khal Drogo

J’ai trouvé le dernier épisode de la série globalement décevant, peu spectaculaire et trop bavard. Toutefois, il me faut reconnaître que la scène où Dany s’adresse à ses fidèles est très efficace et glaçante.

Alors qu’elle révèle son intention de continuer à mener une guerre, elle en profite pour citer son amour perdu, Khal Drogo, en faisant référence à la promesse qu’il lui avait faite dans la toute première saison de la série :

« Massacrer les hommes vêtus d’acier et détruire leurs maisons de pierre ».

Yeeees, bonne ambiance !

En citant son époux décédé, la nouvelle souveraine vient signifier qu’elle a accompli son destin. Sa trame narrative est donc bouclée.

La référence de Jon Snow à Mestre Aemon

Dans ce dernier épisode, Jon Snow débarque dans la salle où est retenu Tyrion pour s’entretenir avec lui. À l’issue de leur réflexion, Jon révèle à l’ancienne Main de Dany que « L’amour est la mort du devoir ».

Tyrion semble surpris et même impressionné que Jon ait lui-même inventé cette phrase. L’ex-bâtard n’est pas connu pour ses bons mots.

Mais celle-ci provient en réalité d’Aemon Targaryen, le grand Mestre de la Garde de Nuit (et membre de la famille de Jon Snow) qui la lui avait confiée lors de la première saison du show.

Cette phrase est lourde de conséquences et en dit long sur ce que le jeune homme fera quelques minutes plus tard dans l’épisode…

En effet, Jon comprend que son amour l’empêche de voir clairement et qu’il s’est du coup éloigné de son devoir.

Plus tard, il tue Daenerys et accomplit son fameux devoir.

Plutôt fort comme moment !

La vision de Daenerys seule en face du Trône de Fer

Souviens-toi : dans la saison 2 de la série, Dany avait eu une sorte de vision alors qu’elle cherchait désespérément ses dragons dans la ville de Qarth.

Elle s’était vue en train de marcher vers le Trône de Fer dans un décor dévasté, sous une pluie de cendre.

Telle a finalement été la résolution de son cycle narratif. La prophétie s’est réalisée.

Tyrion marche de nouveau à travers le Red Keep

Tyrion s’aventure seul à travers le Red Keep pour constater les dégâts causés par sa Reine et tenter de retrouver son frère et sa sœur décédés.

Ce moment rappelle la scène lors de laquelle il s’échappe de Kings Landing, dans la saison 4, après avoir tué son père.

Un nouveau conseil dans Game of Thrones

Fossedragon est le lieu où se sont rassemblés tous les puissants de Westeros à la toute fin de la saison 7.

C’est un lieu fort en symbolique désormais puisqu’il a scellé les retrouvailles et mêmes les premières rencontres entre plusieurs personnages majeurs de la série.

Dans l’ultime épisode de la saison 8, les derniers puissants se sont réunis à nouveau dans ce lieu impressionnant pour décider du sort du pays…

Et surtout nommer un souverain après que Daenerys a été assassinée par Jon Snow (qui a l’air bien en dep d’ailleurs après) !

La référence de Tyrion à la mort de Jon Snow

On dirait pas comme ça, vu qu’il en parle jamais, mais Jon Snow revient quand même d’entre les morts.

Dans l’épisode 6 de la saison 8, Tyrion lui demande alors s’il y a une vie après la mort. Celui-ci répond par la négative.

Tyrion fait donc allusion à la trahison dont est victime Jon Snow dans le dernier épisode de la saison 5 intitulé Mercy.

Dans cet épisode, plusieurs hommes de la Garde de Nuit transpercent Jon de leurs épées, conduisant le pauvre brun barbu à une mort brutale, mais heureusement éphémère.

En tout cas, cette conversation entre les deux hommes dans cet ultime épisode est très intéressante et sûrement l’un des meilleurs passages de cette dernière saison, si tu veux mon avis.

Tyrion se sort encore d’un procès mal engagé

Décidément, Tyrion a la tchatche. C’est même son principal atout. En tout cas, c’est souvent en bavassant qu’il parvient à convaincre ses adversaires de l’épargner, ou à d’autres personnes de prêcher pour sa paroisse.

Il l’a encore prouvé dans l’épisode 6 de la saison 8 en débarquant menottes aux mains à Fossedragon.

Alors que Sansa lui demande poliment de la fermer après qu’il a commencé à palabrer, il finit par tenir un discours long du cul et… choisit le nouveau Roi de Westeros.

Donc le gars est prisonnier, il a grave merdé ces derniers temps, et il finit leader d’opinion. En fait, Tyrion est un influenceur avant l’heure. Chapeau bas !

Et rappelle-toi, ce n’est pas la première fois que Tyrion sort indemne d’un « procès ».

En effet, dans l’épisode 6 de la saison 4, le Lannister avait demandé a trial by combat comme dernière tentative pour sauver sa peau.

Finalement, le gros malin ne s’était même pas battu lui-même et s’en était sorti.

Quel chanceux !

La référence de Tyrion à Jon le bâtard

Dans ce dernier épisode, Jon Snow demande à Tyrion si le mur existe toujours. Celui-ci lui répond :

« There will always be a home for bastards & broken men. » (Il y aura toujours un foyer pour les bâtards et les hommes brisés.)

Cette phrase est une référence direct au moment où Jon et lui ont échangé au Mur, dans la première saison du show.

Le Lannister lui avait alors confié :

« I have a tender spot in my heart for cripples, and bastards, and broken things. » (J’ai de la tendresse pour les estropiés, les bâtards et les choses brisées.)

Un beau clin d’œil à leur rencontre et à l’histoire entière de Jon Snow. Ce dernier a beau avoir été un grand héros, il demeure toujours au fond de lui un marginal brisé par l’existence.

Tyrion replace correctement des chaises pour un conseil

Souviens-toi : dans la saison 3 Tyrion avait été nommé Master of Coin et avait pris cette nouvelle fonction très à cœur.

Il avait d’ailleurs arrangé correctement les chaises autour de la table qui accueillerait sa réunion au sommet.

Dans cet ultime épisode, il fait de même dans une scène amusante et touchante. Désormais cependant, son statut a changé puisqu’il est maintenant la nouvelle Main du Roi !

Une belle promotion, qui sonne pourtant comme une punition puisque Bran a confié lui donner ce rôle pour qu’il répare toutes les « graves erreurs qu’il a commises par le passé ».

Eh ouais gros, va falloir aller au charbon.

Un fauteuil spécial pour Tyrion

Dans la saison 1, Tyrion avait fait mettre au cheval de Bran une selle spéciale pour qu’il puisse monter de nouveau, se déplacer sans galèrer et gagner en indépendance.

Bran, qui est du genre méga honnête, fidèle, loyal etc., lui rend l’ascenseur en lui faisant construire un fauteuil adapté à sa petite taille afin qu’il puisse siéger convenablement comme Main du Roi. Stylé !

Une référence à l’île de Naath par Grey Worm

Dans ce dernier épisode, Grey Worm demande à son armée de mettre le cap sur l’île de Naath.

Cette destination n’a pas été choisie au hasard par l’homme le plus solennel du monde mais bien pour tenir la promesse que celui-ci a faite à sa défunte bien-aimée : Missandei.

Grey Worm lui avait juré de protéger la terre dont elle était originaire.

La référence de Jon Snow à Needle

Dans l’ultime épisode de la série, Jon et Arya s’apprêtent à accomplir leur destinée dans des contrées très différentes, tout comme dans l’épisode 2 de la saison 1.

Jon retourne finalement au mur tandis qu’Arya va à l’ouest de Westeros.

Dans une scène émouvante qui signe leur séparation, Jon s’assure que sa sœur cadette a bien Needle avec elle.

C’est cette épée qu’il lui avait lui-même offerte au début de la série, qu’elle n’a jamais perdue et avec laquelle elle s’est vengée de plusieurs ennemis.

Une référence à l’auteur des livres Game of Thrones lui-même ?

Dans l’ultime épisode de la série, Tyrion déclame une superbe tirade faite de ces mots précis :

« Qu’est-ce qui unit les gens ? Les armées ? L’or ? Les bannières ? Les histoires. Rien n’est plus puissant qu’une bonne histoire. »

Serait-ce une référence directe au travail faramineux et minutieux de George R.R. Martin grâce auquel la série a été possible ? C’est une vraie probabilité !

La référence d’Arya à Lady Cygogne

Dans la saison 6, Arya avait rencontré une actrice nommée Lady Cygogne avec qui elle avait sympathisé et à qui elle doit même un peu la vie.

Au fil de leur discussion, une question s’était posée : qu’y a-t-il à l’ouest de Westeros ?

C’est exactement ce que s’apprête à découvrir Arya, puisqu’elle entreprend un voyage toute seule à l’ouest.

Arya, future conquérante ? En tout cas, j’aimerais beaucoup voir ses aventures à l’écran dans un spin-off sur ses grandes explorations.

La toute fin de Game of Thrones, une référence au pilote

La série entière se termine sur Jon Snow qui passe la porte du Mur accompagné des sauvageons pour s’enfoncer dans le nord profond.

Cette scène fait référence au tout début de la saison 1 lors duquel une patrouille s’engageait au-delà du Mur et tombait sur les White Walkers…

Et la boucle est bouclée.

Alors douce lectrice, que penses-tu de ce dernier épisode ? Riche en symboles et en résolutions ou chiant à mourir ?

En tout cas, tu pourras écouter Mymy et Fab débriefer l’ultime épisode ce soir à 19H30 en live !

Alors, heureuse ?

